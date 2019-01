Umbenennung: Bischofsheim "in" statt "an" der Rhön beschlossen

Die Änderung hat Bürgermeister Georg Seiffert angeregt. Er will damit auch nach außen kommunizieren, was ohnehin Fakt ist. Dem Bayerischen Rundfunk sagt er am Donnerstag, Bischofsheim liege ja tatsächlich im Herzen der Rhön, am Fuß des Kreuzbergs, und sei das touristische und infrastrukturelle Zentrum der oberen Rhön. Für Seiffert geht es also auch um eine Anpassung und die Vermeidung von Missverständnissen. Die Bezeichnung "an der Rhön" entspreche auch nicht mehr der heutigen Wahrnehmung.

Haselbach schon immer "in der Rhön"

Warum die Stadt „Bischofsheim an der Rhön“ genannt wurde, ist historisch offenbar nicht ganz eindeutig dokumentiert. Laut Seiffert hatten die Fürstbischöfe von Würzburg und Fulda seinerzeit wohl noch eine andere Gebietskulisse im Sinn, und mit "Rhön" war nur die Hohe Rhön gemeint. Ortschaften auf bayerischer Seite erhielten demnach den Zusatz "an der Rhön" oder "vor der Rhön", während in Hessen nur "Rhön" angefügt wurde. Eine Sonderstellung nimmt hier der Bischofsheimer Stadtteil Haselbach ein. Er hieß bereits vor der Gebietsreform "Haselbach in der Rhön", und dabei blieb es auch nach der Eingemeindung nach Bischofsheim. Nun zieht die Stadt also nach.

Ortsschilder und Briefköpfe ändern

Die Umbenennung soll zügig vonstatten gehen. Das Vorhaben muss nun zunächst dem Landratsamt Rhön-Grabfeld gegenüber überzeugend begründet werden. Da ist der Bürgermeister allerdings zuversichtlich. Dann müssen Ortsschilder und Briefköpfe geändert werden. Georg Seiffert hält Aufwand und Kosten dafür mit Blick auf die langfristige Wirkung für gerechtfertigt.