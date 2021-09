Umbaupläne für Schwandorfer Müllkraftwerk: Erste Phase steht an

Der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf hat die Umbaupläne für das Schwandorfer Müllkraftwerk vorgestellt. In den kommenden Jahren soll das Kraftwerk umfassend erneuert werden. Bis 2028 sollen drei der vier Ofenlinien der Schwandorfer Müllverbrennungsanlage komplett durch zwei neue, größere Ofenlinien ersetzt werden.

Neue Abgasreinigung

Um den Ausfall der Kapazität während des Umbaus einigermaßen auffangen zu können, muss aber zuvor noch die Rauchgasreinigung an der vierten Ofenlinie erneuert werden. Von der neuen Abgasreinigungsanlage erhofft sich der Zweckverband weniger Emissionen und weniger Wartungsausfälle. In der Anlage wird das Rauchgas mit Wasser gekühlt. Anschließend wird Kalk und Aktivkohle in die Abgase gespritzt um Schadstoffe zu binden. Auch die Menge des eingesetzten Kalks und der Aktivkohle, die danach als belasteter Abfall deponiert werden müssen, soll mit der neuen Anlage reduziert werden.

Drohen höhere Müllgebühren?

Mit geschätzten Kosten von bis zu zehn Millionen Euro sei dieser erste Projektschritt im Vergleich noch klein, teilt der Zweckverband mit. Die neuen Ofenlinien werden später rund 180 Millionen Euro kosten. Das könnte sich dann auch auf die Müll-Entsorgungskosten der Bürger auswirken, räumt Schwandorfs Landrat und Zweckverbands-Vorsitzende Thomas Ebeling (CSU) ein. Bei so hohen Investitionen in den Jahren 2023 bis 2028 könne es natürlich sein, dass das Auswirkungen auf das Entgelt und damit auch auf den Endverbraucher habe, sagt Ebeling. Das müsse man aber sehen. Die erste Maßnahme könne man aus dem Ersparten zahlen. "Wie sich die weitere Finanzierung gestaltet, hängt von vielen Rahmenbedingungen ab, die man heute noch nicht absehen kann", sagt Ebeling.

450.000 Tonnen Müll pro Jahr

Während der großen Umbauphasen könne die Verbrennungskapazität zudem um bis zu 40 Prozent sinken. Damit der Müll sich nicht in den Silos türmt, hat sich der Zweckverband bereits Kapazitäten in anderen Müllkraftwerken in und außerhalb Bayerns gesichert.

Die Müllverbrennungsanlage verbrennt jährlich rund 450.000 Tonnen Haus- und Gewerbemüll. Das Gebiet des Zweckverbandes reicht von Hof im Norden bis nach Landshut im Süden.