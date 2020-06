Umbaupläne am Watzmannhaus gestoppt

Es steht auf der Nordseite des wohl prominentesten auf deutschem Boden stehenden Bergmassivs - das Watzmannhaus. Der Deutsche Alpenverein wollte es vergrößern. Jetzt aber darf der DAV das Watzmannhaus im Kreis Berchtesgadener Land nicht umbauen. Das hat das Verwaltungsgericht in München am Dienstag entschieden. Das Gericht gibt damit dem Antrag des Bund Naturschutz in Bayern e.V. statt.

Naturschutz: Watzmannhaus im Flora-Fauna- und Vogelschutzgebiet

Die Umweltschützer hatten Klage gegen die Umbaupläne am Watzmann eingereicht, weil sie gegen die Bestimmungen der Alpen- und Nationalparkverordnung Berchtesgaden verstoßen. Das Watzmannhaus befindet sich in der absolut geschützten Kernzone des Nationalparks Berchtesgaden und außerdem in einem Flora-Fauna- und Vogelschutzgebiet.

Bewirtung von mehr Gästen geplant

Die DAV-Sektion München wollte das Watzmannhaus abreißen und plante einen größeren Anbau. Ziel war, mehr Gäste gleichzeitig zu bewirten. Die Vorsitzende der Bund Naturschutz-Kreisgruppe Berchtesgadener Land Rita Poser sieht den Beschluss als Zeichen dafür, dass nicht allein die wirtschaftlichen Interessen des DAV und des Hüttenwirts eine Erweiterung rechtfertigten. "Uns freut es sehr, weil es ein Signal dafür ist, dass nicht immer mehr Menschen an die Hot-Spots gelockt werden", sagte Rita Poser dem BR.

Landratsamt Berchtesgadener Land genehmigte Neubau

Das Landratsamt Berchtesgadener Land erteilte dem Deutschen Alpenverein im Februar 2016 eine erste Baugenehmigung für den Neubau. Der Bund Naturschutz Bayern hatte bereits gegen die erste Baugenehmigung Klage erhoben und in einem Eilverfahren im Jahr 2018 den Baustopp erwirkt. Daraufhin hatte der DAV seine Baupläne geändert und den Anbau am Watzmannhaus verkleinert und erneut vom Landratsamt eine Genehmigung erhalten. Dagegen hat der Bund Naturschutz nochmals Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht.