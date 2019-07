Um Rucksack zu retten: Frau springt von Würzburger Mainbrücke

Gegen 22 Uhr hatten Passanten in Würzburg Polizei und Feuerwehr verständigt, dass eine Frau von der Seite der Alten Mainbrücke in den Fluss gesprungen war. "Der Grund für den lebensgefährlichen Sprung ins Wasser sorgte für fassungsloses Kopfschütteln – ihr Rucksack war in den Main gefallen", so die Polizei in ihrem Einsatzbericht.

Französin kann sich auf Brückenpfeiler retten

Die 20 Jahre alte Französin hatte sich glücklicherweise noch auf das Fundament des Brückenpfeilers unterhalb der Kilian-Statue retten können. Eine Besatzung der Wasserwacht konnte die durchnässte, aber unverletzte Frau rund vierzig Minuten später mit Hilfe eines Bootes wieder ans Ufer bringen.

Im Bereich der Alten Mainbrücke ins Wasser zu gehen, ist lebensgefährlich, warnt die Polizei in ihrer Meldung: "Insbesondere im Bereich der Alten Mainbrücke kommt es durch das Wasserkraftwerk, das Wehr und die Schleuse zu lebensgefährlichen Unterströmungen. Es ist wohl glücklichsten Umständen zu verdanken, dass sich die junge Französin auf das Fundament eines Brückenpfeilers hatte retten können." Ihren Rucksack hätte die Frau bei dieser waghalsigen Aktion im Übrigen aus dem Wasser bergen können.