"Um Himmels Willen": Dreharbeiten starten in Landshut

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird Landshut zur fiktiven Stadt Kaltenthal und Schauspieler Fritz Wepper zieht als Bürgermeister in das historische Rathaus in der Altstadt ein. Die 19. Staffel der ARD-Serie "Um Himmels Willen" wird weiter gedreht. Das hat die Stadt Landshut mitgeteilt.

Drehorte im Landshuter Rathaus

Die neue Staffel "Um Himmels Willen" wird in 13 Folgen ab Anfang kommenden Jahres zu sehen sein. Gedreht wird dieses Mal an vier Tagen im und vor dem Landshuter Rathaus. Unter anderem werden das Böhmzimmer und der Prunksaal als Kulisse dienen, heißt es.

An der Spitze der Fernsehquoten

Die ARD-Serie handelt von Nonnen, die um den Erhalt ihres Klosters kämpfen. Als Gegenpart spielt Schauspieler Fritz Wepper den Bürgermeister, der laufend versucht, das Kloster zum angeblichen Wohl Kaltenthals umzufunktionieren. "Um Himmels Willen" schafft es regelmäßig an die Spitze der Fernsehquoten. Sogar Wiederholungsfolgen in den letzten Wochen erreichten den größten Marktanteil, verglichen mit zeitgleichen Fernsehsendungen auf anderen Sendern.

Der "echte" Bürgermeister ist entzückt

Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP) freut sich sehr, dass "sein" Rathaus und die Stadt regelmäßig als Filmkulisse dienen. Vor allem der Tourismus werde durch die TV-Serie nachweislich angekurbelt, sagt er. "Für uns ist das eine top Imagewerbung mit einer gigantischen Reichweite. Hier dürfen wir nicht locker lassen, um den Bekanntheitsgrad unserer Stadt zu steigern und das positive Image weiter auszubauen", so der Oberbürgermeister.

"Um Himmels Willen" wird im Auftrag des MDR produziert und seit 2002 dienstags um 20.15 Uhr gesendet.