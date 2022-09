Um Gas zu sparen – Würzburger bunkern Müll für den Winter

Das Würzburger Müll-Heizkraftwerk hat, wie im Juli angekündigt, einen Wintervorrat angelegt. Laut Geschäftsführer Alexander Kutscher konnte man im Sommer wegen des geringeren Fernwärmebedarfs einiges am "Brennstoff Müll" einsparen.

10.000 Tonnen für Müllverbrennung

Dieser Überschuss – insgesamt rund 10.000 Tonnen Müll – lagert jetzt auf zwei Deponien in den Landkreisen Ansbach und Würzburg. Auf der Reststoffdeponie in Hopferstadt im Landkreis Würzburg sind die in Folie verpackten Müllballen kunstvoll aufgestapelt. Allein hier liegen mehr als 7.500 davon. Sie sehen aus wie Heu-Pakete, wiegen aber jeweils bis zu 1,2 Tonnen.

Der Müll soll das Würzburger Fernwärmenetz im Winter möglichst doppelt so stark befeuern als sonst. In durchschnittlichen Jahren steuert das Müllheizkraftwerk 20 bis 25 Prozent der benötigten Energie bei. Den Rest erzeugt ein mit Gas betriebenes Heizkraftwerk. Durch die Verwertung des gelagerten Mülls soll der Gasverbrauch nun gesenkt werden.

Müll wird zeitversetzt verbrannt

Insgesamt werde aber nicht mehr Müll verbrannt als in anderen Jahren, betont Alexander Kutscher. Nur eben zeitversetzt. Die Lagermethode habe man schon früher angewandt, sagt der Geschäftsführer. Zum Beispiel, wenn einer der Öfen gewartet werden musste.

Dann sei das Ballieren eine bewährte Methode, um den Müll zwischenzulagern. Denn die Folie reduziere nicht nur Geruchsbildung, sie vermindere auch die Gefahr der Selbstentzündung erheblich. Müll für den Winter in diesem großen Ausmaß wie jetzt zu bunkern, sei jedoch für Würzburg eine absolute Premiere.