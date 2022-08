Um Energie zu sparen: Bayerns Kirchen bleiben dunkel

Das Wahrzeichen der Stadt Freising liegt seit Neustem nachts im Dunkeln: Der Mariendom mit den beiden markanten Türmen wird in Zukunft nicht mehr angestrahlt. Dabei ist der nachts leuchtende Freisinger Dom auch ein Touristenmagnet. "Natürlich ist das schön. Aber nicht alles, was schön ist, ist jederzeit möglich und auch sinnvoll. Und das, was in diesem Fall sinnvoller ist, ist auf jeden Fall, dass wir Energiekosten sparen", sagt Marc-Aeilko Aris, Rektor des Freisinger Doms. Nicht nur im Erzbistum München und Freising liegen bekannte Kirchenhäuser nachts im Dunkeln, auch in allen anderen katholischen Bistümern in Bayern verzichtet man zunehmend auf die Beleuchtung, um Energie einzusparen.

Rektor des Freisinger Doms: Ein Zeichen setzen

Für den Rektor des Freisinger Doms geht es darum, ein Zeichen zu setzen: "Es geht eben darum, dass das Zeichen auch für alle erkennbar ist, um eine solidarische Gemeinschaft zu stärken, in der wir gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir Energiekosten einsparen können." Aris meint, man spare damit zwar nur eine überschaubare Menge Strom, aber wenn jeder einspart, könne das am Ende eine ganze Menge sein.

In München ist nicht das Erzbistum München und Freising, sondern die Stadtverwaltung für die Beleuchtung zuständig. "Inzwischen wurden alle Anstrahlungen der historischen Gebäude, Kirchen, Brücken, Brunnen und Denkmäler in der Zuständigkeit des Baureferats ausgeschaltet", schreibt das Münchner Baureferat auf BR-Anfrage. Dazu zählen auch die Frauenkirche, die Theatinerkirche, die St. Pauls Kirche, die Mariahilfkirche, die Ludwigskirche und die Ramersdorfer Kirche. Wie viel die Stadt damit einspart, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Augsburger Dom steht nachts im Dunkeln

Die ersten, die die Lichter an den Kirchen ausgeschaltet haben, waren die Augsburger. Die Stadt beleuchtet bereits seit Anfang Juli keine Gebäude mehr. Darunter sind neben dem Augsburger Dom und der Basilika St. Ulrich und Afra auch das Augsburger Rathaus und der Perlachturm.

Neben Altem Rathaus und Ostentor wird auch der Dom in Regensburg aktuell nachts nicht mehr angestrahlt. Wie Beate Eichinger, Umweltbeauftragte des Bistums Regensburg dem BR auf Anfrage mitteilte, habe die Stadt Regensburg bereits Anfang August die Beleuchtung abgeschaltet, um der drohenden Energiekrise entgegenzuwirken.

Bistum Regensburg: "Primär aus ökologischer Verantwortung"

"Als Umweltbeauftragte ist es mir ein großes Anliegen, deutlich zu machen, dass Energieeinspar-Maßnahmen nicht primär aus ökonomischen Gründen, sondern aus ökologischer Verantwortung erfolgen", sagte Beate Eichinger dem BR. Richtig viel werde die Maßnahme ohnehin erst einsparen, wenn die dunkle Jahreszeit kommt. "Im Moment ist die Zeitspanne ja sehr kurz, wo der Dom überhaupt beleuchtet wäre, so circa zwischen 21 und 23 Uhr. Erst dann, wenn es früher finster wird, dann ist die Einsparung wirklich spürbar", sagt Eichinger.

Während für die Außenbeleuchtung die Stadt zuständig ist, ist für die Innenbeleuchtung des Regensburger Doms die Domkustodeistiftung zuständig. Dort hat man schon im vergangenen Jahr die Umstellung auf LED-Beleuchtung in die Wege geleitet, wartet aber noch auf die Bewilligung eines Förderantrags, um die Umrüstung dann baldmöglichst vornehmen zu können. "Von der Umrüstung auf LED wird eine durchschnittliche Stromeinsparung von 85 Prozent erwartet", schätzt Beate Eichinger.

Sicherheitsgründe: Kiliansdom in Würzburg weiterhin beleuchtet

In Passau und Würzburg haben die Stadtverwaltung und Kirche jeweils Anfang August beschlossen, die Fassadenbeleuchtung einzuschränken. In Würzburg stehen die Wallfahrtskirche Käppele und das Neumünster, die Grabeskirche der Frankenapostel, nachts im Dunkeln. Weiterhin beleuchtet werden der bekannte Kiliansdom und die Marienkapelle in Würzburg – aus Sicherheitsgründen, wie das Bistum Würzburg schreibt, weil die beleuchtete Domfassade zugleich die Straßenbeleuchtung für umliegende Plätze und Straßen bildet.

Außerdem veröffentlicht das Bistum wöchentlich Energiespar-Tipps für ihre Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen. Energie solle überall dort gespart werden, wo es möglich ist, dabei dürften auch kleine Beleuchtungen, wie die von Schaukästen nicht übersehen werden. Auch in Büros und in Veranstaltungsräumen könnte das Warmwasser reduziert werden, empfiehlt der Umweltbeauftragte des Bistums, Christof Gawronski.

Passau: Energieeinsparung sei "nicht unerheblich"

Wie viel Energie in Passau durch das Abschalten der Außenbeleuchtung eingespart wird, kann die Stadtverwaltung noch nicht genau beziffern: "Jedoch gehen wir davon aus, damit einen nicht unerheblichen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten", schreibt die Stadtverwaltung dem BR. "Sicherheitsbedenken und ein touristischer Nachteil durch das Abschalten der Beleuchtung bestehen unseres Wissens nicht."

Auch das Bistum Würzburg hält es in der aktuellen Situation nicht für vertretbar, in gewohnter Weise Energie zu verbrauchen, wenn dann möglicherweise im Winter im Kindergarten die Temperaturen runtergedreht werden müssten. Christof Gawronski, Umweltbeauftragter der Diözese Würzburg, geht davon aus, dass zwischen fünf und 20 Prozent der bisherigen Energie eingespart werden könnten.

Auch der Eichstätter Dom liegt derzeit im Dunkeln, aber nicht um Energie zu sparen, sondern aufgrund von Sanierungsmaßnahmen. Das Ingolstädter Münster dagegen steht seit Mitte Juli im Dunkeln, wie die Stadtverwaltung mitteilt, genau so wie viele weitere Denkmäler und öffentliche Gebäude in der Stadt.

In Bamberg liegt der Fokus auf Gaseinsparung

Der Bamberger Dom wird bereits seit 15. Juli in Absprache mit der Stadt und dem Domkapitel nicht mehr beleuchtet. Wie lange der Dom nachts im Dunkeln stehen wird, hält das Erzbistum noch offen. Für den kommenden Winter erarbeitet das Ordinariat derzeit einen Maßnahmenkatalog für weitere Energieeinsparungen in den Pfarreien. Der Fokus liegt dabei aber auf der Einsparung von Gas durch den Warmwasserverbrauch, "da dies im Moment die größte Wirkung haben dürfte", so das Erzbistum.

"Natürlich ist es ein ästhetischer und atmosphärischer Verlust, wenn bekannte und beliebte Gebäude in den Abendstunden nicht mehr angestrahlt werden", gibt Michael Memmel, Pressesprecher der Stadt Bamberg zu bedenken. "Aber in einer Situation, in der die Gesellschaft zusammenrücken muss und in einer gemeinschaftlichen Anstrengung jede Kilowattstunde, die nur geht, einsparen sollte, damit alle – Bürgerinnen und Bürger und die Industrie – gut durch den Winter kommen, ist dies das geringere Opfer, als sich den Szenarien zu stellen, die alternativ drohen. Bisher haben unsere Gäste mit Verständnis reagiert."

Nürnberg will bis Jahresende 60.000 Kilowattstunden sparen

Im Stadtgebiet Nürnburg werden seit 19. Juli mehrere Sehenswürdigkeiten in der Nacht bis auf Weiteres nicht mehr angeleuchtet um Energie zu sparen. Das teilte die Stadtverwaltung dem BR mit. Darunter sind auch die Sebaldus- und die Lorenzkirche. "Bis zum Jahresende wird dadurch mit einer Einsparung von knapp 60.000 Kilowattstunden Strom gerechnet. Es ist also mehr als ein symbolischer Akt", schreibt Andreas Franke von der Stadtverwaltung. Außerdem erhofft sich die Stadt, dass dadurch auch andere animiert werden, über Energiesparmaßnahmen nachzudenken und zu handeln. Sicherheitsbedenken, etwa dass durch weniger Beleuchtung in der Innenstadt Unfälle oder Straftaten zunehmen könnten, hat die Nürnberger Stadtverwaltung nicht. Auch wenn die beleuchteten Kirchen eine positive Wirkung auf den Tourismus hätten, sei es aufgrund der Lage auf dem Energiemarkt aktuell wichtiger Energie zu sparen.

Und die Skyline des Freisinger Doms kann man trotz fehlender Beleuchtung immer noch gut von Weitem sehen – so wie zu seiner Entstehungszeit, als es noch kein elektrisches Licht gab. Die Erbauer wussten ihn seinerzeit auch ohne Licht in Szene zu setzen, weiß der Rektor des Freisinger Doms Marc-Aeilko Aris: "Die exponierte Lage des Doms und der Mond tun ihr Geschäft, sodass man, wenn man im Dunkeln daherkommt, den Dom dennoch immer sieht."