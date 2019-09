Ultraleichtflugzeug verunglückt – Insassen schwer verletzt

Der Polizei zufolge war das Ultraleichtflugzeug gegen 16.20 Uhr vom Flugplatz Schenkenfeld gestartet. Am Ende der Startbahn kippte es in wenigen Metern Höhe zur Seite und prallte auf den Boden. Die beiden Insassen – der 62-jährige Pilot und sein Fluggast – zogen sich schwere Verletzungen zu. Die beiden Männer wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Ultraleichtflugzeug brannte aus.

Feuerwehr löscht brennendes Ultraleichtflugzeug

Feuerwehrleute der Würzburger Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr aus Unterdürrbach löschten an der Unglücksstelle. Ein luftfahrtkundiger Beamter der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang. Die Überreste der Maschine wurden sichergestellt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ist eingeschaltet.