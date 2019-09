Ultraleichtflugzeug in Würzburg verunglückt: zwei Verletzte

Bild

Am Montag (09.09.19) ist am Würzburger Flugplatz am Schenkenturm ein Ultra-Leicht-Flugzeug abgestürzt und in Brand geraten. Wie der Sprecher der Einsatzzentrale berichtete, sind die beiden Insassen verletzt aber ansprechbar.

© Anke Gundelach/BR-Mainfranken