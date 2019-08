Ultraleichtflugzeug in Jesenwang abgestürzt: Pilot tot

Ein Ultraleichtflugzeug ist in der Nähe des oberbayerischen Flugplatzes Jesenwang abgestürzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Pilot ums Leben. Er war der einzige Insasse.

Maschine in Maisfeld zerschellt

Das Flugzeug war am Vormittag am Flugplatz Jesenwang gestartet. Bei der Rückkehr kurz nach 13.00 Uhr stürzte es beim Landeanflug etwa zwei Kilometer vor der Landebahn aus bislang ungeklärter Ursache in ein Maisfeld.