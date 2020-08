Ultraleichtflugzeug bei Bad Endorf abgestürzt

Ein Ultraleichtflugzeug ist bei Bad Endorf im Landkreis Rosenheim auf eine stillgelegte Bahnstrecke in der Nähe des Gewerbegebietes gestürzt. Der Pilot aus dem Landkreis München hat sich dabei lediglich leichte Verletzungen zugezogen, er sei nach dem Unfall ansprechbar gewesen, so ein Polizeisprecher. Zahlreiche Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren an der Absturzstelle im Einsatz.

Pilot verwechselt Landebahnen

Grund für den Absturz war offenbar ein missglücktes Landemanöver. Der 49-jährige Pilot verwechselte laut Polizei beim Landeanflug die Landebahnen. Von einer Notlandung geht die Polizei Prien, die die Ermittlungen führt, nicht aus. Der Pilot war heute morgen in Landshut gestartet und wollte am Segelflugplatz Bad Endorf landen. Er überstand den Absturz unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro.