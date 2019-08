Als größtes Problem macht Ulrich Maly (SPD) das Chaos aus, das durch das Ausleihen und Abstellen von Elektrorollern in der Innenstadt entsteht.

"Das Schlimmste ist die Unordnung in den ohnehin schon dichten Innenstädten. Das wilde Rumstehen der Roller ist ein echtes Problem und der Gesetzgeber wird uns hier Möglichkeiten geben müssen, über die Straßenverkehrsordnung regulierend einzugreifen." Ulrich Maly

Damit übt der Nürnberger Oberbürgermeister auch Kritik an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und an der schnellen Einführung von E-Scootern in Deutschland.

"Der Scheuer ist in solchen Fragen manchmal schon ein lustiges Kerlchen. Er hat sich erst auf dem Roller fotografieren lassen. Drei Wochen später, als er gemerkt hat, dass da Ärger droht, hat er mit erhobenem Zeigefinger gesagt, die Städte müssten jetzt ganz arg aufpassen, dass nichts passiert. (...) Da muss der Bundesverkehrsminister schon selber noch mal ran."