Ulrich Maly hält eine Ampel-Koalition für am wahrscheinlichsten

Nürnbergs früherer Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) hält eine Ampelkoalition bei der kommenden Bundesregierung für die wahrscheinlichste Option. Das sagte Maly im Gespräch mit BR24. Die Mehrheit der Deutschen wolle nicht Laschet als Kanzler, sondern Scholz.

An struktureller Stärke der SPD mangelt es Maly noch

Zum Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl meinte Maly, es sei "wie Weihnachten und Ostern am gleichen Tag". Es sei schön, wenn man sagen könne: "Wir sind wieder da." Und das positive Ergebnis gelte ja nicht nur für die Bundesebene, sondern auch für Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern und Franziska Giffey in Berlin. Beide Spitzenkandidatinnen holten in den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und bei den Landtagswahlen die Mehrheit.

Schwäche der Union – Stärke der SPD

Allerdings sei das, was man sich erarbeitet habe, auch ein Stück weit Schwäche der Union und müsse erst ausgebaut werden zu einem eigenen Fundament. Die strukturelle Stärke, die die SPD früher auch in Mittelfranken hatte, ist noch lange nicht wieder erreicht, so Maly.

Zu Laschets Ankündigung, eine Regierung unter Führung der Union bilden zu wollen, erklärte Maly: Es sei nicht in Stein gemeißelt, dass derjenige, dessen Partei die meisten Stimmen bekommen hat, auch den Kanzler stelle. Zudem sei es auch ein Stück weit Laschets politisches Überleben, dass er sich nun in Koalitionsverhandlungen retten könne.

SPD soll "still verhandeln"

Vor den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen sagt laut Maly nun jeder, was mit ihm nicht geht. Hinter verschlossenen Türen müssten bittere Kompromisse ausgehandelt werden. Er traue Olaf Scholz zu, hierbei ein gutes Ergebnis zu erzielen. Gut sei ein Ergebnis nicht dann, wenn sich die Spuren der einzelnen Parteien verwischen, sondern, wenn sich jeder ein Stück weit wiederfindet. Seiner Partei empfahl Maly, sie solle nicht laut philosophieren, sondern still verhandeln.