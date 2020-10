Ulmer Dekan verteidigt Nicht-Aufstellen der Krippenfiguren

Bundesweit hat die Entscheidung der Ulmer Münstergemeinde für Diskussionen gesorgt: Sie will die Krippenfiguren in diesem Jahr nicht aufstellen. Jetzt hat der Dekan des Münsters, Ernst Wilhelm Gohl, Position zu dem Fall bezogen.

Evangelische Kirchengemeinde wehrt sich gegen Kritik

Die Darstellung sei voller Klischees und grotesk überzeichnet, so der Dekan in einer Mitteilung. Der Gemeinde gehe es nicht darum, eine einzelne Figur, etwa weil sie schwarz sei, aus der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters zu verbannen. Eine Kommentierung der Figur des Melchiors lehnte der Dekan ab: "Wir können nicht eine Figur aufstellen, um dann daneben zu schreiben, dass wir uns von der herabsetzenden Art und Weise der Darstellung distanzieren." Auch die Figur zu ersetzen, sei keine Alternative gewesen, so Gohl. Es wäre "schäbig und feige" gewesen, so etwas heimlich zu tun, ohne mit der Gemeinde darüber zu sprechen.

Weiterer Umgang mit Krippenfiguren wird geklärt

Nach den Worten des Dekans wird die Gemeinde im kommenden Jahr öffentlich diskutieren, wie mit den Krippenfiguren künftig umgegangen werden soll. Dazu soll es verschiedene Veranstaltungen geben.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Gemeinde die Heiligen Drei Könige heuer nicht in der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters zeigen möchte. Grund dafür ist die aus heutiger Sicht rassistische Darstellung des Königs Melchior.

