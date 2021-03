Uli Grötsch führt Bayerns SPD in die Bundestagswahl

Der Generalsekretär der bayerischen SPD, Uli Grötsch, führt die Genossen aus dem Freistaat in die Bundestagswahl am 26. September. Wie erwartet wurde der Bundestagsabgeordnete aus Weiden in der Oberpfalz am Samstag bei der Listenaufstellung auf den Spitzenplatz gewählt.

Wahl im Fußballstadion

Als weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl stellten die bayerischen Sozialdemokraten auf: Bärbel Kofler aus Oberbayern, Carsten Träger aus Mittelfranken, Annette Kramme aus Oberfranken, Sebastian Roloff aus Oberbayern, Rita Hagl-Kehl aus Niederbayern und Bernd Rützel aus Unterfranken.

Wegen der Corona-Krise hatte die Wahl nicht wie sonst üblich in einer Halle, sondern in einem Amateur-Fußballstadion stattgefunden. In der Arena des SC 04 Schwabach bei Nürnberg durfte die Veranstaltung unter freiem Himmel in Präsenz - aber unter strengen Hygieneauflagen - abgehalten werden.