Ukrainische Universität München: Helfen und Bangen

Schon wieder fährt ein Auto auf den Hof. Eine Familie steigt aus, auch die Katze haben sie retten können. Helfer der Ukrainischen Universität München haben sie von der Grenze der Ukraine nach München bringen können. Kanzlerin Yanina Lipski kommt aus dem Haus. Seit Tagen sammeln sie hier Spenden, koordinieren freiwillige Helfer und bringen Geflüchtete in München unter. Die Universität ist zu einer Drehscheibe für Hilfe geworden.

Geflüchtete in der Bibliothek

In der Bibliothek sitzen Tatjana und Walerij Klestschonok, noch im Mantel, gerade erst aus Kiew angekommen. Eigentlich arbeiten beide als Wissenschaftler in der Ukraine, sie sind Astronomen. Wenn sie von Kiew erzählen, dann ist Tatjana Klestschonok nah am Weinen. Putins Truppen hätten sogar Geburtskliniken beschossen, erzählt sie, auf der Straße sehe man die Reste von russischen Fahrzeugen, die die ukrainische Armee zerstört habe, Wohnhäuser trügen Spuren der Kämpfe. Die eigene Heimat, ihr geliebtes Kiew, ist binnen einer Woche zu einem Kriegsschauplatz geworden.

Zentrum ukrainischer Kultur seit über hundert Jahren

Die Ukrainische Freie Universität gibt es seit über hundert Jahren. Gegründet wurde sie von Exil-Ukrainern 1921 in Wien, sie zog dann schnell nach Prag, und kam 1945 nach München. In Deutschland ist sie als Hochschule anerkannt, Interessierte können hier zum Beispiel Recht, Kunst, Politik, Internationale Beziehungen und natürlich Ukrainistik studieren – mit Veranstaltungen auf Ukrainisch, Deutsch und Englisch. Die Universität ist in einem unscheinbaren Haus in einem Münchner Wohngebiet untergebracht. Knapp 300 Studenten sind angemeldet und bezahlen Gebühren.

Kanzlerin Yanina Lipski rechnet damit, dass sich die Zahl der Studenten bald stark vergrößern wird – durch geflüchtete Studentinnen und Studenten. Männer dürfen die Ukraine wegen der Generalmobilmachung im Moment nicht verlassen. Studenten aus der Ukraine könnten in München ihre Ausbildung fortsetzen. Aber ob sie auch die Studiengebühren von 600 Euro pro Semester bezahlen können? Lipski muss bald eine Lösung finden – auf jeden Fall braucht sie viel mehr Platz.

Pädagogik-Studenten kümmern sich um geflüchtete Kinder

Im ersten Stock bereiten sich gerade Studenten der Universität auf die Aufnahme von Geflüchteten vor. Es sind Psychologie-Studenten, die in einem Crash-Kurs von einer Dozentin beigebracht bekommen, welche psychologische Unterstützung Geflüchtete aus den Kriegsgebieten brauchen könnten. Die meisten der jungen Leute haben selber blasse Gesichter und verweinte Augen. Viktorija erzählt auf die Frage, wie es ihr gehe: Furchtbar, aber heute sei es nicht ganz so schlimm, vergangene Nacht habe sie wenigstens schlafen können. Alle haben Freunde und Verwandte in der Ukraine, um die sie sich jetzt Sorgen machen.

Die Studenten wollen ein Netzwerk aufbauen, das den Geflüchteten hier auch psychologische Unterstützung anbietet – denn viele werden ihre Kriegs-Traumata mitbringen. Yarina erklärt: "Zuerst werden die Kinder einfach das Gefühl brauchen, dass sie in Sicherheit sind. Dass hier Leute sind, die ihnen helfen werden, die Bomben zu vergessen. Damit sie hier zur Ruhe kommen." Mariana, eine Mit-Studentin, berichtet davon, wie sie und ihre Freunde von hier aus die Propaganda-Lügen des Kreml entlarven wollen. Andere sammeln Spenden, oder organisieren Transporte für Geflüchtete. Sie mögen verzweifelt sein, aber sie geben nicht auf.