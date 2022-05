Ukrainische Studierende in Bayern: Wie geht es weiter?

Bis Valeria, Alina und Ibrahim ein Studium in Deutschland beginnen können, liegt noch ein schwieriger Weg vor ihnen, denn sie sind ohne Sprachkenntnisse aus Ukraine eingereist. Doch alle drei haben bereits einen Sprachkurs begonnen – Valeria und Alina, während sie ihr Studium in der Ukraine über Onlineunterricht fortsetzen.

Alina (21) studiert Biotechnologie und Bio-Engineering an der nationalen Universität für Luftfahrt in Kiew. Valeria (20) studiert Vietnamesisch und Chinesisch am Institut für Philologie der Kiew National University. Irgendwann wollten sie für ein Masterstudium ins Ausland gehen, erzählen sie. Deutschland hatten sie dabei aber nicht auf ihrer Liste. Für Ibrahim war der Traum vom Auslandsstudium schon in Erfüllung gegangen: Der Nigerianer studierte in Lwiw im vierten Jahr Medizin und arbeitete bereits im Krankenhaus, als der Krieg begann.

Online noch mit der Universität in Kiew verbunden

In München leben Valeria und Alina gemeinsam bei einer deutsch-mexikanischen Familie, sie sind ohne ihre Familien aus der Ukraine gekommen. Vormittags und abends besuchen sie Online-Kurse an der Universität in Kiew, legen Prüfungen aus der Ferne ab und schreiben an ihren Abschlussarbeiten. Und nachmittags nehmen sie an einem Deutschkurs der LMU in München teil, der sie auf ein Studium in Deutschland vorbereitet.

Ibrahim wohnt gemeinsam mit etwa 30 anderen so genannten Drittstaatlerinnen und Drittstaatlern in einer Gemeinschaftsunterkunft eines kirchlichen Trägers in München. Sein Deutschkurs ist ganztägig, daneben ist er – wie Valeria und Alina mit Dokumenten und Schreiben an Behörden beschäftigt und sucht nach Informationen, wie er sein Medizinstudium fortsetzen kann. Bisher hat er vor allem Absagen erhalten, denn Medizinstudienplätze sind rar in Deutschland.

Bayerische Hochschule: Ukrainische Studierende in Sprachkursen

"Total beeindruckt", waren Alina und Valeria, wie schnell es für sie mit einem Sprachkurs klappte. Über die Frau, bei der sie wohnen, bekamen sie einen Link zur Website der LMU, auf der die Angebote für ukrainische Studentinnen und Studenten auf Ukrainisch erläutert werden. Zwei Tage später saßen sie zum ersten Mal im Sprachkurs. "Wir waren fast schockiert, auch, wie sehr uns die Universität unterstützt hat und wie freundlich und geduldig die Frau aus der Verwaltung war, trotz unserer vielen Nachfragen."

Die bayerischen Universitäten berichten alle von mehreren Hundert Anfragen von ukrainischen Studierenden seit Beginn des Krieges. Dass man schnell reagieren kann, liegt an Strukturen, die schon seit dem Jahr 2015 aufgebaut wurden. An der Friedrich-Alexander Universität in Erlangen leitet Elzbieta Kocur das FAU Integra-Projekt. Integra-Projekte gibt es an vielen Universitäten, finanziert vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD, aus den Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

"Das Programm unterstützt Studierende mit Flucht-Hintergrund dabei, sich in ein Studium zu integrieren und an der Uni zurechtzufinden und auch, den Studienerfolg zu sichern durch unterschiedliche Maßnahmen, die auf das Studium vorbereiten. Wir bieten zum Beispiel Studienorientierung, Studienberatung, Sprachkurse und später dann auch fachspezifische Sprachkurse, die das Studium begleiten, an." Elzbieta Kocur, FAU Integra-Projekt

Einige Studenten für reguläres Studium zugelassen

Ein Erfolg für die Friedrich-Alexander Universität Erlangen: Etwa 75 Studierende, die zuvor in der Ukraine studiert haben, besuchen bereits seit Anfang Mai einen Sprachkurs. Fünf Studenten wurden für ein reguläres Studium an der FAU Erlangen zugelassen, weil sie bereits alle Voraussetzungen erfüllten. Bis dato hat sich davon aber lediglich ein Student auch tatsächlich eingeschrieben. Vielleicht liegt es daran, dass die zugelassenen Studenten überwiegend männlich sind. Ihre Zulassung ist zwar ein Ausreiseticket – während Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine aktuell nicht verlassen dürfen – aber wurde wohl nicht von allen wahrgenommen.

Über außerplanmäßige Stipendien des Erasmus-Programms konnten 15 ukrainische Studierende ein Auslandssemester an der Uni in Erlangen beginnen. Ihre hier erworbenen Leistungen können sie später auf Wunsch anrechnen lassen, im ukrainischen Studiengang oder auch in Deutschland, falls sie hier regulär zugelassen werden.

Unbürokratische Hilfe vom Wissenschaftsministerium

Orientierung, Beratung, Reinschnuppern: All das bieten auch viele andere bayerische Universitäten. Von ersten Studierenden in Sprachkursen berichten auch die TU München, die LMU München und die Universitäten in Augsburg und Würzburg. Für die Hochschulen sind Beratung und Organisation – trotz eingespielter Strukturen – schon ein kleiner Kraftakt: "Wir haben viele Überstunden gemacht, um möglichst schnell und auch gut und rechtzeitig alle beraten zu können. Damit diejenigen, für die es noch möglich war, möglichst schnell in einen Sprachkurs oder auch in ein Studium einsteigen können", erzählt Elzbieta Kocur vom FAU Integra-Programm in Erlangen.

"Die LMU wird von einem dynamischen Hilfsfonds, den die bayerische Staatsregierung den Universitäten schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt hat, unterstützt", so Philipp Stolz, Pressesprecher der LMU München. "Der Bayerische Landtag hat vergangene Woche [Anfang Mai, Anm. der Autorin] eine Änderung des aktuell gültigen Hochschulgesetzes beschlossen, die es den Hochschulen ermöglicht, für studieninteressierte, nicht immatrikulierte Personen, die kriegsbedingt aus der Ukraine geflüchtet sind, besondere Förderangebote wie beispielsweise Sprachkurse einzurichten", so ein Sprecher des Bayerischen Ministeriums für Kunst und Wissenschaft gegenüber dem BR.

Von unbürokratischer Zusammenarbeit mit dem Ministerium berichten auch die anderen vom BR angefragten Universitäten in Augsburg und Würzburg, sowie die TU München – die entsprechenden Maßnahmen wurden schon vor Änderung des Hochschulgesetzes durchgeführt.

An der LMU München hieß das konkret: "Durch den Hilfsfonds konnte bereits mehr als 60 ukrainischen Studierenden geholfen werden." Und schließlich greife auch die LMU auf die Geflüchteten-Programme des DAAD (Welcome und Integra) zurück. Mit einer Spendenaktion unter Studierenden und Dozentinnen sowie Dozenten wurden einige Sprachkurse finanziert.

Studenten aus der Ukraine: Unterschiede im Aufenthaltstitel

Vereinfacht wird die Integration an den Universitäten für Hochschulen und Studierenden dadurch, dass Ukrainerinnen und Ukrainer als Geflüchtete nach §24 des Aufenthaltsgesetzes anerkannt sind. Sie können Bafög beantragen, bekommen Aufenthalt für mindestens zwei Jahre, volle Arbeitserlaubnis und Zugang zum vollen Sozialsystem – und können auf die staatlichen Hilfen in punkto Studium zählen.

Für Drittstaatler wie Ibrahim, die in der Ukraine studiert hatten, gilt all das in den allermeisten Fällen nicht. Sie können sich nur als internationale Studierende an den Unis bewerben und müssen zum Großteil die Finanzierung ihres Studiums selbst nachweisen, ohne Bafög oder Sozialhilfe. Trotzdem: Auch dank der Noir Society, einem antirassistischen Aktivismusverein aus München und seinen Unterstützerinnen und Unterstützern ist es gelungen, dass die 30 Studierenden ohne drohende schnelle Abschiebung die Möglichkeiten eines Studiums ausloten können. Dank eines Sprachkurses konnten sie Visa für ein ganzes Jahr beantragen. Parallel dazu studieren viele von ihnen auch online in der Ukraine weiter.

Jetzt liegt die Herausforderung darin, Studienplätze zu bekommen und Spenden zu sammeln: Auf einem so genannten Sperrkonto müssen internationale Studierende (ohne Anerkennung als Geflüchtete) 10.332 Euro nachweisen oder ein Stipendium bekommen.

Ukrainische Studenten: "Studieren ohne Abitur" möglich?

Informationen über Studiengänge, Unis und Einschreibung bekommen die ukrainischen Studierenden vor allem durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst, der eine "Nationale Kontaktstelle Ukraine" eingerichtet hat. Die entsprechenden Seiten werden laut DAAD-Pressestelle täglich etwa 3.500-mal abgerufen.

Studieren ohne Abitur ist allerdings – anders als häufig berichtet – nicht so einfach möglich. Auf BR-Anfrage antwortet der DAAD: Für ukrainische Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abitur fliehen mussten, eröffne der Beschluss der Kultusministerkonferenz nur den Weg zur Aufnahme an ein deutsches Studienkolleg, das auf ein Studium vorbereitet.

"Gleichwohl muss auch für eine Aufnahme an einem Studienkolleg ein Aufnahmetest bestanden werden. Zum Abschluss des Studienkollegs steht dann die sogenannte Feststellungsprüfung an, die für eine Bewerbung für ein Bachelorstudium in Deutschland notwendig ist." Stellungnahme des DAAD

Der DAAD erwartet, dass im Wintersemester bis zu 100.000 Studierende aus der Ukraine ein Studium in Deutschland aufnehmen. Deshalb fordert man hier ein groß angelegtes Unterstützungsprogramm für die Universitäten, das weit über die schnellen Hilfen hinausgeht.

Universitäten hoffen auf größeres Unterstützungsprogramm

Mit Überstunden in den internationalen Büros der Unis, bei Integra-Programmen oder auch bei den Dozenten ist das nicht mehr zu stemmen, so sieht es auch Elzbieta Kocur vom Integra Programm in Erlangen. Doch sie zeigt sich zuversichtlich, dass die bestehenden Programme bis zum September ausgebaut werden. Besonders für die Drittstaatlerinnen und Drittstaatlern scheint zu gelten: Damit sie weiter studieren können, braucht es den politischen Willen. "Ich hoffe sehr darauf", meint Ibrahim. Sollte er nach Nigeria zurückmüssen, sei es ausgeschlossen, dass er Medizin studieren könne. "Aber unsere Länder brauchen Mediziner wie uns, dringend", sagt er.

Studierende sind dankbar und wollen ihre Chancen nutzen

Auch wenn Alina, Valeria und Ibrahim noch einen längeren Weg vor sich haben, bis sie ein Studium in Deutschland aufnehmen können: Alle drei sind dankbar, dass sie so schnell einen Sprachkurs besuchen können und wollen alle Chancen ergreifen, die sich bieten und hart arbeiten. Dank Sprachkurs, sagen Valeria und Alina, hat zum Beispiel das Einkaufen seinen Schrecken verloren. Und ein Lieblingswort haben sie auch schon: "Genau ist ein tolles Wort. Und bayerische Wörter wie 'Griasdi, Pfiadi, Servus' – wenn man in ein Geschäft kommt, und diese Wörter sagen kann, das macht wirklich Spaß. Und man spürt die Kultur", sagt Valeria.

Ohne Unterstützung von Kommilitonen und Dozenten aus der Ukraine wäre es Valeria und Alina aber auch nicht möglich, ihr Bachelorstudium in Kiew zu beenden. Die dortigen Dozentinnen und Dozenten verschieben schon mal eine Prüfung, weil sie in die Zeit des Sprachkurses fällt, so erzählen die beiden. Und ihre Freundinnen fotografieren Bücher ab, die sie nicht mitnehmen konnten. Um durchzuhalten sei es ganz wichtig, Pausen zu machen, sich regelmäßig mit anderen Menschen zu treffen und den Kontakt zu Freunden und Kommilitonen in der Ukraine zu halten. "In der Ukraine bedeutet – bei allem, was gerade passiert – eine einfache Frage wie 'Wie geht es dir?', so etwas wie: Ich liebe dich", erzählt Valeria.

Valeria und Alina hören Sie im Podcast des Interkulturellen Magazins von BR24 oder am Montag, den 23.05 im Notizbuch auf Bayern2. Mehr Informationen über die Lage von Geflüchtete aus der Ukraine finden Sie auf den Seiten des Interkulturellen Magazins.