Ukrainische Haustiere willkommen: Behörden machen Ausnahmen

Das Tierheim Werdenfels in Garmisch-Patenkirchen bekommt am Wochenende einen Anruf. Ein Bus mit Geflüchteten und ihren Haustieren werde im Ort ankommen. Tierheimsleiterin Tessy Lödermann fährt sofort hin. Und tatsächlich: es sind zwei Katzen an Bord. "Ich habe gleich eine Erstausstattung geholt: Katzenboxen, Katzenklo, Futter, Futterschüsseln und eine kuschelige Decke", erzählt sie. Die stehen jetzt in der Gemeinschaftsunterkunft in Garmisch-Patenkirchen für die Katzen bereit.

Aktuelle Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker

Kein grundsätzliches Betretungsverbot mehr

Ukrainische Haustiere sind in bayerischen Flüchtlingsunterkunft neuerdings willkommen. Das grundsätzliche Betretungsverbot für Haustiere in Flüchtlingsunterkünften soll laut Bayerischem Innenministerium ausgesetzt werden, "soweit dies irgendwie möglich ist", teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf BR-Anfrage mit. Die Regierungen und Kreisverwaltungsbehörden wurden angewiesen, bei der Aufnahme von Haustieren ukrainischer Geflüchteter großzügig zu sein.

Ausnahmeregelungen gegen Trennung

Eigentlich seien die Unterkünfte nicht auf Haltung von Haustieren ausgelegt, erklärt das Ministerium. Aber ein Haustier könne eine wichtige Stütze nach Kriegserfahrung und Flucht sein. Man wolle Trennungen vermeiden. Nicht bei allen Unterkünften sei das möglich, aber man achte schon bei der Zuweisung der Unterkünfte darauf, dass die Personen mit Tieren dort untergebracht werden, wo das möglich ist. "Im Normalfall müsste die zuständige Behörde vor Ort die Genehmigung vor der Einreise nach Deutschland erteilen", ergänzt eine Sprecherin des bayerischen Umweltministeriums. Doch die ist jetzt nicht mehr notwendig.

Finanzielle Unterstützung des bayerischen Umweltministeriums

Auch die für Nicht-EU-Länder vorgesehene mehrwöchige Quarantäne wird für Tiere aus der Ukraine ausgesetzt. Nach Risikobewertung des für Tiergesundheit zuständigen Institut des Bundes sei das zu verantworten. In Absprache mit den Veterinärämtern werden die Tiere untersucht, gekennzeichnet und gegen Tollwut geimpft. Das bayerische Umweltministerium übernimmt dafür die Kosten. 35 Euro pro Haustier. Die Bayerische Landestierärztekammer hat ihre Mitglieder angeregt, die Tiere kostenlos zu behandeln. Jedes ukrainische Tier soll außerdem einen EU-Heimtierausweis bekommen.

Noch keine überfüllten Tierheime

Der Tierschutzbund hatte schon befürchtet, dass durch ukrainische Haustiere Tierheime in Bayern überfüllt werden könnten. Doch das scheint bisher nicht der Fall. Im Tierheim München, nach eigener Aussage das zweitgrößte Tierheim Deutschlands, hatte man vorübergehend zwei bis drei Tiere aufgenommen, die aber schnell wieder weitervermittelt werden konnten. Die Tierheime helfen mit Futterspenden, teilweise auch in Kooperation mit Flüchtlingsunterkünften.

Hilfskonvois für Tiere geplant

Andere Tierschützer gehen noch einen Schritt weiter. Dieter Ehrengruber vom "Gut Aiderbichl" erzählt, dass er ukrainische Familien mit über 40 Tieren an der ukrainischen Grenze abgeholt und aufgenommen hat. Er plant gerade sein nächstes Projekt: so viele Pferde wie möglich aus der Ukraine retten und nach Bayern transportieren. Die Pferde sollen in den Heimen für gerettete Tiere des Gut Aiderbichl im oberbayerischen Iffeldorf und niederbayerischen Deggendorf unterkommen.