Ukrainische Geflüchtete wechseln vom Sozialamt zum Jobcenter

In Nürnberg sind über 7.500 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Derzeit bekommen sie finanzielle Unterstützung über das Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, sie müssen das Sozialamt aufsuchen. Ab dem 1. Juni sollen die Geflüchteten aber die staatliche Grundsicherung bekommen. Dann sind die Jobcenter für die ukrainischen Zuwanderer zuständig. Dabei spricht man von Rechtskreiswechsel, und dieser gilt bundesweit. In Nürnberg haben sich die Behörden nun darauf eingestellt.

Gleich am Tag nach Kriegsbeginn kamen Ukrainer nach Nürnberg

Einen Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, am 25. Februar, kamen gleich sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer, samt Kindern und Eltern, nach Nürnberg. Das liegt vor allem daran, dass Nürnberg eine sehr starke Verbindung zur ostukrainischen Partnerstadt Charkiw hat. Es liegt aber auch daran, dass in Bayerns zweitgrößter Stadt bereits viele Ukrainer leben, die beispielsweise Freunde und Verwandte zu sich geholt haben. Ihnen musste innerhalb kürzester Zeit Schutz und Unterstützung gegeben werden, berichtet Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Fries (SPD).

Vom Schutzsuchenden zum Arbeitssuchenden?

Nach Kriegsbeginn sei es zunächst darum gegangen, Schutz zu gewähren, so die Sozialreferentin. Da aber die Ukrainerinnen und Ukrainer durch die EU-Massenzustromsrichtlinie einen Aufenthaltstitel bekommen können, müssen sie kein Asyl beantragen, sondern bekommen zusammen mit dem Aufenthaltstitel finanzielle Unterstützung und eine Arbeitserlaubnis. Dass die ukrainischen Geflüchteten nun aus der Asylbewerberverwaltung in die Verwaltung der Jobcenter wechseln, hält Nürnbergs Sozialreferentin für einen logischen Schritt. In den Jobcentern gehe es um eine längerfristige Begleitung, etwa mithilfe von Sprachkursen oder um die Integration in den Arbeitsmarkt. Doch welche Berufe und Qualifikationen die Geflüchteten mitbringen, ist derzeit noch unklar.

Vereinfachte Anträge im Jobcenter

Wenn die Geflüchteten schon einen Antrag im Sozialamt gestellt haben, müssen sie mit der neuen Regelung einen neuen Antrag stellen, und zwar im Jobcenter. Der Antrag umfasst vier Seiten und ist damit um einiges kürzer als die regulären Anträge im Jobcenter. Die Anträge seien schon während der Corona-Krise verkürzt worden, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin des Nürnberger Jobcenters, Heidi Strobl. Das habe man nun auch getan. “Wir wollten so unbürokratisch wie möglich vorgehen“, sagt Strobl. Dem Jobcenter Nürnberg liegen bereits 1.000 Anträge vor.

Abgestimmtes Vorgehen beim Rechtskreiswechsel

Damit die Unterstützung während des Wechsels der Ämterzuständigkeit nicht ausbleibt, wird das Nürnberger Sozialamt weiterhin Leistungen ausbezahlen und später mit dem Jobcenter verrechnen. Denn durch den Wechsel in die staatliche Grundsicherung, das sogenannte Hartz IV, erhalten die ukrainischen Flüchtlinge höhere Geldsätze und mehr Leistungen, beispielsweise Kindergeld und BAföG. Außerdem stimmen sich die Behörden laut Sozialamtsleiter Volker Wolfrum mit den Daten der Geflüchteten ab.

Läuft alles reibungslos?

Allerdings ist dieser Verwaltungskraftakt nicht ganz einfach: Im Jobcenter Nürnberg mit seinen fünf Zweigstellen sind nun fünfzig Mitarbeiter für die Neuankömmlinge aus der Ukraine zuständig. Sie sprechen ukrainisch und/oder russisch und haben sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet. Das Jobcenter muss dafür umschichten, denn mehr Personal gebe es nicht, sagt Heidi Strobl. Und Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Ries wünschte sich die aktuelle Flexibilität auch für Geflüchtete aus anderen Ländern.

Der Städte- und Gemeindetag erwartet mit dem Wechsel vom Sozialamt zum Jobcenter ein Behördenchaos. Davon geht man in Nürnberg allerdings nicht aus. Man habe vorgearbeitet und sich vorbereitet, sagt Sozialreferentin Elisabeth Ries. Aber: “Es werden sich sicherlich noch Fragen ergeben."