Ukrainische Geflüchtete in Fürth: Kindern eine Perspektive geben

In Fürth sind mehr als 100 ukrainische Geflüchtete in einem Hostel untergebracht – noch einmal so viele Plätze gibt es in einer Turnhalle. Es sind vor allem viele Kinder, die zusammen mit ihren Müttern aus dem Krieg geflohen sind. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) bringt Geschenke zur Ablenkung – doch es braucht viel mehr. "Die größte Herausforderung sind die vielen Kinder. Wir müssen für alle Kinder hier eine Atmosphäre schaffen, die sie ablenkt und die sie auch fördert und nicht nur verwahrt", betont Jung.

Einfach ist das nicht. Betreuungsplätze in der Stadt sind rar, die Schulen voll. Nun hofft Jung, dass beispielsweise die Gruppen in den Kindertagesstätten größer werden dürfen. Eine Entscheidung, die das Kultusministerium treffen muss. Auch Sprachkurse will die Stadt den Geflüchteten schnell anbieten.

Ehrenamtliche Dolmetscher werden dringend gebraucht

Und es gibt noch mehr Probleme in Fürth. Die Stadt muss schnell weitere Unterkünfte finden, denn das Hostel und die Turnhalle sind bereits voll belegt. Zudem fehlt es an Dolmetschern. Dabei haben die Menschen viele Fragen. Wie erhalten sie eine Arbeitserlaubnis, wie Sozialhilfe? Im Hostel hilft häufig der 16-jährige German Reichmann beim Übersetzen aus. Er ist zusammen mit seiner Tante aus Odessa nach Fürth geflohen. Er spricht gut Deutsch, denn er hat als Kind vier Jahre lang in Nürnberg gelebt.

Seine Eltern sind noch in Odessa, wollen aber auch bald die Ukraine verlassen, berichtet German Reichmann. Denn die Kriegshandlungen rücken näher. Der 16-Jährige will so schnell es geht, wieder zur Schule. In der Ukraine ging er in die elfte Klasse. Er will weiter lernen, um später studieren zu können, sagt er.

Informationen für Geflüchtete

Die Stadt Fürth hat für die Flüchtlinge eine Hotline eingerichtet und bietet die Informationen auf ihrer Internetseite auch auf Ukrainisch an. Zudem erfahren interessierte Fürther dort, wie sie sich engagieren können.