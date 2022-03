Ukrainische Geflüchtete in Bayern: Angekommen – und dann?

Alina Golota ist erst vor kurzem in München angekommen. Sie kommt aus Kiew. Aber als die Gefechte immer gefährlicher wurden, ist sie geflohen – mit ihrer Tochter Sofia, ihrer Schwester, ihrer Mutter und ihrem Neffen. Alina und Sofia sind mittlerweile privat in München-Riem untergekommen. Jetzt würde Alina gerne arbeiten. Aber das kann sie nicht. Sie hat noch keine entsprechende Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Unbürokratische Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine

Eigentlich sollten Geflüchtete aus der Ukraine unbürokratisch und schnell aufgenommen werden. Darauf haben sich die EU-Staaten Anfang März geeinigt. Möglich ist das durch eine spezielle Richtlinie, die sogenannte Richtlinie für den Fall eines "massenhaften Zustroms". Sie wurde infolge der Kriege in den Neunzigerjahren im ehemaligen Jugoslawien geschaffen, ist aber bisher nie angewandt worden, auch nicht bei der großen Fluchtbewegung 2015. Jetzt tritt sie erstmals in Kraft.

In Deutschland bedeutet dies Folgendes: Geflüchtete aus der Ukraine müssen kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Geregelt ist das in §24 Aufenthaltsgesetz. Mit der Aufenthaltserlaubnis sollten die Geflüchteten aus der Ukraine dann auch arbeiten oder Sozialhilfe beantragen können.

Keine einheitliche Regelung bei Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis

Das Problem ist aber: Es gibt keine einheitlichen Vorgaben dazu, wie die Aufenthaltserlaubnis in der Praxis erteilt werden soll. Der Bund hat lediglich Hinweise herausgegeben, die Verantwortung aber an die Länder delegiert. Und Bayern wiederum hat die Ausgestaltung den Landkreisen überlassen, in denen vor Ort die Entscheidung getroffen wird.

Kritik von Flüchtlingshelfern: Zu kompliziert

Alex Kupin meint, dass die Behörden dabei nicht immer den einfachsten und unbürokratischsten Weg wählen. Er ist selbst Ukrainer, aber bereits vor mehr als 20 Jahren ausgewandert. Jetzt arbeitet er in München als Berater. Seit der Krieg ausgebrochen ist, hat er sich um zehn geflüchtete Familien gekümmert, darunter auch die Familie von Alina Golota.

Als sie ihren Aufenthaltstitel beantragen wollte, erzählt Alex, wurde ihnen mitgeteilt, dass sie sich zunächst mit Wohnsitz melden müsste. "Die meisten Geflüchteten sind aber bei Privatpersonen untergekommen, die selbst Mieter sind", so Alex. "Sie können die Menschen nicht einfach bei sich melden."

Der Münchner Mieterverein sagt zwar, grundsätzlich sei es möglich, auch ohne Zustimmung des Vermieters, die aufgenommenen Geflüchteten zu melden. Trotzdem haben viele Menschen Zweifel.

Registrierung von Geflüchteten: Unterschiedliche Verfahren

Tatsächlich gehen die Ausländerbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten unterschiedlich vor. In München etwa, wo Alina Golota ihre Aufenthaltsgenehmigung erhalten wollte, ist es notwendig, dass Geflüchtete aus der Ukraine zunächst einen Wohnsitz anmelden.

Erst dann können sie überhaupt eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Das KVR sagt dazu: Dieses Vorgehen sei für die weitere Kommunikation mit den Geflüchteten unerlässlich. Durch die Anmeldung in München bekommt der- oder diejenige auch eine Steuernummer, die für die Arbeitsaufnahme nötig ist.

Genauso handhaben es unter anderem auch die Landkreise Passau, Ansbach und Nürnberger-Land und der Landkreis Rosenheim. Das dortige Landratsamt schreibt auf BR-Anfrage: "Für uns wäre diese Meldung wichtig, um unsere Zuständigkeit festzustellen. Sie ist für uns ein wichtiger Baustein bei der Aufenthaltsendscheidung. Wir haben festgestellt, dass sich viele geflüchtete Bürger aus der Ukraine als Selbstmelder im Landkreis angemeldet haben, aber nicht hier leben."

Registrierung auch unbürokratisch möglich

In Würzburg und Ingolstadt läuft es anders: Die geflüchteten Ukrainer müssen sich bei der Ausländerbehörde des aktuellen Aufenthaltsortes registrieren lassen, aber dafür ist keine Meldeadresse erforderlich, teilten die Stadtsprecher mit. Sollten die Personen umziehen und eine andere Ausländerbehörde zuständig werden, würde diese die weitere Bearbeitung übernehmen.

Ukrainer, die sich bereits beim Ausländeramt registriert haben und privat wohnen, müssen sich außerdem im Bürgerbüro für die einwohnerrechtliche Anmeldung melden. Dies betrifft aber nicht die Flüchtlinge, die in Sammelunterkünften leben. Deren Registrierung bei der Ausländerbehörde und Anmeldung beim Einwohnermeldeamt erfolgen gesondert vor Ort.

Innenministerium: Kein Wohnsitz-Nachweis für Aufenthaltserlaubnis

Bei aller Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten aus der Ukraine: Die deutsche Bürokratie ist doch ein Hindernis. Nach den BR-Recherchen will das bayerische Innenministerium nun die Ausländerbehörden noch einmal sensibilisieren und klarstellen: Ukrainische Kriegsflüchtlinge müssen keinen festen Wohnsitz nachweisen, um eine Aufenthaltsgenehmigung und damit die Arbeitserlaubnis zu erhalten. Es sei ausreichend, so das Innenministerium, wenn sich die Geflüchteten an die Ausländerbehörde ihres Aufenthaltsortes wendeten. Und: "Bund und Länder sind in enger Abstimmung, um die Antragstellung noch weiter zu erleichtern", sagte eine Ministeriumssprecherin.

Agentur für Arbeit: Ukrainer meist hochqualifiziert

Auch die Agentur für Arbeit in Bayern will Geflüchteten aus der Ukraine schnelle Hilfe anbieten. Sie könnten sich zu allen Fragen des deutschen Arbeitsmarktes beraten lassen, stellt die Agentur für Arbeit fest. Dazu gehört unter anderem: Auskunft zur Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche, Fragen der beruflichen Bildung und Qualifizierung, Möglichkeiten der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und Aushändigung von Stellenangeboten. Diese Hilfe kann in Anspruch genommen werden, wenn eine Arbeit oder Ausbildung in Deutschland angestrebt wird, auch wenn der notwendige Aufenthaltstitel und die Arbeitserlaubnis noch nicht formal vorliegen.

Die Agentur für Arbeit hofft, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer diese Angebote schnell annehmen werden. Denn: Sie seien hochqualifiziert und könnten dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Hoffnung für Alina

Für Alina wäre es eine Erleichterung, bald ohne lange Verfahren arbeiten zu können. In der Ukraine war sie Schulpsychologin. Jetzt würde sie gerne den anderen ankommenden Geflüchteten helfen. Die nötigen Dokumente für die Arbeitserlaubnis hat sie zwar noch nicht zusammen, möchte aber trotzdem erst einmal mit ihrer Tochter in München bleiben. Ihr Mann kämpft derweil weiter in der Ukraine.