"jetzt red i": Ukrainische Flüchtlinge – Wie schaffen wir das?

Der Landkreis Donau-Ries will vorerst keine ukrainischen Flüchtlinge mehr aufnehmen, weil die Organisation der Verteilung so schlecht läuft. Mehrmals haben ehrenamtliche Helfer auf Busse mit Geflüchteten gewartet, doch es sind kaum welche angekommen. Anderswo hingegen landen so viele Menschen gleichzeitig, dass Unterkünfte knapp werden. Bund und Länder schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Dass es nach den Erfahrungen mit den Geflüchteten von 2015 erneut zu solch unübersichtlichen Situationen kommt, überrascht viele. Der Bayerische Gemeindetag kritisiert, dass nicht geklärt sei, mit welchem Personal und welcher Infrastruktur Hilfe geleistet werden soll.

Wohnraumsituation verschärft sich

Bisher übernehmen ehrenamtliche Helferkreise viele Aufgaben, und Flüchtlinge kommen oft zunächst bei bayerischen Familien unter. Notlösungen, die aber nicht von Dauer sein werden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will eine Milliarde Euro für die Unterbringung bereitstellen. Doch in den Ballungsräumen besteht bereits jetzt Wohnraummangel. Je mehr Ukrainerinnen und Kinder hier ankommen, desto größer werden auch die Herausforderungen, sie zu integrieren. An den Schulen fehlen Personal und Räumlichkeiten.

Keine einheitliche Regelung bei Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis

Generell sollen Flüchtlinge aus der Ukraine schnell und unbürokratisch Schutz in der EU bekommen und auch arbeiten dürfen. Eine spezielle EU-Richtlinie ist dafür aktiviert. Das Problem ist aber: Es gibt keine einheitlichen Vorgaben dazu, wie die Aufenthaltserlaubnis in der Praxis erteilt werden soll. Der Bund hat lediglich Hinweise herausgegeben, die Verantwortung aber an die Länder delegiert. Und Bayern wiederum hat die Ausgestaltung den Landkreisen überlassen, in denen vor Ort die Entscheidung getroffen wird.

Wie kann Geflüchteten aus der Ukraine jetzt schnell geholfen werden? Sind wir gut genug vorbereitet? Was sind die Lehren aus 2015? Wie können die Menschen schnell und unbürokratisch integriert werden – sei es in der Schule oder auf dem Arbeitsmarkt? Wo ist unsere Belastungsgrenze?