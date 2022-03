Ukrainische Flüchtlinge: Wie geht es nach der Ankunft weiter?

Seit ihrer Ankunft begleiten wir eine ukrainische Familie, die vor zwei Wochen in Niederbayern angekommen ist – Großmutter Irena, Mutter Ulyana und Tochter Maria gehen jetzt die nächsten Schritte. Was ihnen und uns dabei klar wird: Es braucht Geduld.

Es kommen nach und nach immer mehr ukrainische Flüchtlinge auch in Bayern an. Dem Ministerpräsidenten Markus Söder zufolge sind bisher etwa 55.000 Menschen aus der Ukraine nach Bayern gekommen. Zunächst geht es darum, alle unterzubringen. Dann können die nächsten Schritte angegangen werden. Ein Überblick, welche das sind und was dabei beachtet werden muss:

1. Wohnungssuche

Ulyana und ihre Familie wollen dem gastfreundlichen, polnisch-niederbayerischen Ehepaar Lisowski, das sie zur Überbrückung bei sich Zuhause in Iggensbach aufgenommen hat, nicht zu sehr zur Last fallen. Sie suchen nach einer eigenen Wohnung – und sind fündig geworden. Nur ein paar Meter von den Lisowskis entfernt, bietet eine Frau eine möblierte Wohnung in Iggensbach an. Die künftige Vermieterin und Ulyana verstehen sich auf Anhieb, man wolle einen Mietvertrag aufsetzen. Doch wer kommt für die Kosten auf?

Vom Landratsamt Deggendorf heißt es: Solange Ulyana noch nicht über eigenes Einkommen verfügt, wird die Miete im Rahmen der Leistungen durch das Asylbewerberleistungsgesetz übernommen – auch wenn sie kein Asyl beantragen muss. Das macht auch die Regener Landrätin Rita Röhrl deutlich: Besitzer von Wohnungen, in denen Geflüchtete untergebracht werden, bekommen Miet- und Wohnnebenkosten vom Staat bezahlt. Für Wohnraum werden "eine angemessene Miete" und die Miet-Nebenkosten vom Staat bezahlt.

2. Anmeldung Ausländeramt

Damit Ulyana und ihre Familie aber diese Leistungen erhalten, müssen viele Dokumente ausgefüllt werden: Bürokratie in Deutschland. Bei einigen stößt das auf Kritik. Was aber klar ist: Dadurch erhalten ukrainische Flüchtlinge wie Ulyana Hilfe vom Staat.

Das Landratsamt Deggendorf hat auf der Homepage alle wichtigen Dokumente unter dem Reiter "Ukraine-Hilfe" gesammelt und aufgelistet – auch in ukrainischer Sprache. Die Arbeit vom Landratsamt und der Regierung von Niederbayern wird von Flüchtlings-Hilfe-Vereinen gelobt: "Das läuft wirklich alles sehr gut, das Landratsamt hat sofort reagiert, alles geschieht zeitnah", sagt Hela Schandelmaier vom Flüchtlings-Hilfe-Verein aus Deggendorf.

Ähnlich sehen das auch Ehrenamtliche vom Türk Gücü Dragons Verein. Das Vereinsheim wird jetzt zur Unterbringung für Flüchtlinge genutzt. Wie Viktoria Schüssler vom Verein erzählt, kämen Mitarbeiter vom Landratsamt vorbei, um den Flüchtlingen bei der Anmeldung zu helfen. Schandelmaier fügt hinzu: In Niederbayern funktioniere alles, da man hier Ehrenamt gewohnt sei. Aus Großstädten wie Berlin höre sie auch andere Erfahrungen – "da ist auch die Situation eine andere. In den Großstädten kommen alle auf einmal an."

Wegen Bürokratie: Paten für ukrainische Flüchtlinge gesucht

Hilfe von Ehrenamtlichen ist jetzt dringend nötig; sie könnten die Flüchtlinge bei Behördengängen und dem Ausfüllen der Dokumente unterstützen, so Schandelmaier. Es gehe dabei um ein "An-die-Hand-Nehmen" ukrainischer Familien: Eine deutsche Ansprech- und Begleitperson für eine ukrainische Familie.

Hierfür können sich Freiwillige beispielsweise auf der Homepage des Landratsamts melden, das Freiwilligenzentrum Deggendorf sammelt die Registrierungen von Helfern, die bei der Bürokratie-Arbeit unterstützen können. "Bei uns melden sich unglaublich viele Menschen, täglich! Mittlerweile haben wir über 70 Helfer", so Petra Schwankl vom Freiwilligenzentrum Deggendorf.

Im täglichen Leben von ukrainischen Flüchtlingen wie Ulyana tauchen immer neue Fragen auf: Wer unterstützt mich bei Lebensmitteleinkäufen, wo kann ich einen Deutsch-Sprachkurs besuchen oder wie kann ich ein Bankkonto eröffnen? Paten können Antworten liefern und die Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Bayern begleiten. In Ulyanas Fall ist die Kommunikation dank ihrer Englisch-Kenntnisse einfacher.

Registrierung: Überblick und Sozialleistungen

Ulyana hat bereits die Dokumente zur Registrierung bei der Ausländerbehörde für ihre Familie ausgefüllt und per Mail abgeschickt. Da in Deggendorf das Landratsamt und das Anker-Zentrum zusammenarbeiten, meldet sich Ulyana bei einem persönlichen Termin im Anker-Zentrum an. Sie sind nicht die einzigen: Viele Menschen warten hier auf ihre Registrierung. Es werden Fotos gemacht, Fingerabdrücke abgenommen und die Körpergröße gemessen. Nach dem Termin halten Ulyana und ihre Familie die Aufenthaltsgenehmigungen in den Händen.