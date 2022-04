Ukrainierin bekommt kurz nach der Flucht ihr Baby in Ellingen

Die hochschwangere Olena Vasylets fasst vor rund vier Wochen zusammen mit ihrem Mann einen Entschluss: Die 27-Jährige soll mit den beiden acht und zehn Jahre alten Söhnen aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen. Zwei Wochen Zeit hat Olena Vasylets eigentlich noch bis das Baby kommt. Sie macht sich mit ihren Söhnen auf den Weg. Mehr als 24 Stunden fahren sie mit dem Zug. Von Polen aus geht es mit dem Bus weiter nach Deutschland. Mitten in der Nacht kommen die drei in Ellingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen an. Es gibt noch etwas zu Essen. Dann werden sie in eine Wohnung gebracht.

Alleine in einem fremden Land

Olena bekommt Wehen. Das Kind kommt. Das ist vor allem für die Ukrainerin selbst eine Überraschung, sagt sie. Dann geht es schnell: Es dauert nur eine Stunde bis das Baby noch in Ellingen zur Welt kommt. Olena kommt ins Krankenhaus. Ihre beiden großen Söhne Dennis und Artjom sind damit erst einmal alleine in einem fremden Land – ohne ihre Mama. Dirk Lina vom Helferkreis Ellingen springt ein und kümmert sich um die beiden Jungs. "Die beiden waren extrem verängstigt. Ich habe mich ihrer angenommen, mit dem ganz wichtigen Ziel, dass sie an diesem Tag noch ihre Mutter besuchen dürfen. Was nicht so ganz einfach war, aufgrund der Corona-Regeln", sagt Dirk Lina.

Name des Babys: Bogdan, Geschenk Gottes

Aber die beiden Jungs können ihre Mutter am Ende doch noch sehen. Die Wiedersehensfreude und die Freude über das neue Familienmitglied ist riesengroß. Dann erreicht Olena zunächst ihren Mann nicht. Ein Tag vergeht, bis sie telefonieren können und das Baby einen Namen bekommt. Bogdan, soll es heißen. Das bedeutet Gottes Geschenk, erklärt Olena mit leuchtenden Augen.

Ellinger bringen Baby-Sachen

Olena hat in Deutschlands nichts für den kleinen Bogdan. Aber die Ellinger helfen aus. Innerhalb kürzester Zeit tragen sie alles zusammen, was man für ein Baby braucht. "Kleidung, Babynahrung, einen Kinderwagen – alles hat sie", übersetzt Yulia Yepatko, die selbst erst Mitte März aus der Ukraine nach Weißenburg gekommen ist. Sie hilft Olena und anderen Familien aus der Ukraine, wo sie kann.