Ukrainerin am Bahnhof Osterhofen von Güterzug überrollt

Tödlicher Unfall auf dem Bahnhof in Osterhofen im Kreis Deggendorf. Hier ist am Freitagmittag eine 53 Jahre alte Frau aus der Ukraine von einem Güterzug erfasst und überrollt worden, wie die Bundespolizei Passau auf Anfrage mitteilte.

Opfer lief über die Gleise

Die Frau war demnach am Mittag mit einem Regionalzug in Osterhofen angekommen und dort ausgestiegen. Sie habe dann versucht, direkt über die Gleise zum Bahnhofsgebäude zu gehen. In diesem Moment sei ein Güterzug durch den Bahnhof gefahren und habe die Frau erfasst. Die 53-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Zugverkehr auf der Strecke Plattling-Passau war für rund eine halbe Stunde unterbrochen.