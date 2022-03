Ukrainer und Russen: "Schock, Trauer und Wut" auf allen Seiten

Deutlich sichtbar haben drei Ukrainerinnen und Ukrainer die Flagge ihres Heimatlandes als Decke über ihre Knie und Schultern gelegt. Sie leben alle bereits seit mehreren Jahren in Bayern. Jetzt berichten sie von "herzzerreißenden Geschichten" ihrer Familien und Freunde im Heimatland. Mit großer Sorge halten sie Kontakt in die Ukraine und appellieren an die russische Bevölkerung, sich gegen ihren Präsidenten zu erheben.

Unterstützung bekommen sie an diesem Abend bei "jetzt red i" im BR Fernsehen auch von in Bayern lebenden Russinnen und Russen. Nadescha Eiglsreiter spricht von "Schock, Trauer und Wut", angesichts des Angriffs auf die Ukraine. Viele Russen könnten selbst gerade nicht fassen, was da passiert, meint sie.

Dankbar für Solidarität

Die Stimmung ist angesichts des Ukraine-Kriegs gedrückt an diesem Mittwochabend. Und doch findet die seit Jahren in München lebende Ukrainerin Valentyna de Maar Worte der Dankbarkeit. "Wir danken jedem, für jede Unterstützung. Danke von Herzen", sagt sie, während ihre Stimme bricht. Dann schiebt sie noch eine Kritik hinterher.

"Wenn man uns rechtzeitig Waffen gegeben hätte, wäre das die Sanktion gewesen, die dieser Wahnsinnige im Kreml verstanden hätte", meint sie. De Maar richtet ihre Worte direkt an CSU-Europapolitiker Manfred Weber, der aus Brüssel live in der Sendung zugeschaltet ist.