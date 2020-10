Ukrainer bitten um Asyl: Marktredwitzer soll 16.000 Euro zahlen

Weil er drei seiner Landsleute nach Bayern geholt hatte, die aber nicht mehr zurück in ihre Heimat wollten, soll ein gebürtiger Ukrainer über 16.000 Euro an Sozialleistungen zurückzahlen.

Ukrainer bleiben länger und stellen Asylantrag

Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Bayreuth dem BR auf Nachfrage erklärt, hatte der Mann aus Marktredwitz eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, um drei Verwandten einen Besuch in der Bundesrepublik zu ermöglichen. Er hatte sich dazu bereit erklärt, sämtliche Kosten zum Lebensunterhalt seiner Angehörigen zu tragen. Anders als vorgesehen, reisten die Besucher aber nicht mehr ab, sondern stellten einen Antrag auf Asyl und blieben jahrelang in Bayern wohnen.

"Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat für einen Zeitraum von fünf Jahren sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen." Paragraf 68, Aufenthaltsgesetz

Mann zieht Klage vor Verwaltungsgericht zurück

Die drei Ukrainer hätten infolgedessen rund 57.000 Euro an Sozialleistungen erhalten. Weil das Landratsamt in Bamberg, in dessen Zuständigkeitsbereich die drei Ukrainer fielen, schließlich einen Teil des Geldes, nämlich rund 16.000 Euro, von dem Unterzeichner der Verpflichtungserklärung zurückforderte, hielt der das für unrechtmäßig und zog vor das Verwaltungsgericht in Bayreuth. Dort nahm er seine Klage allerdings nach kurzer Überlegung wieder zurück.

Verpflichtungserklärung gilt fünf Jahre lang

Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass die von ihm unterschriebene Haftung für Lebensunterhalt für die Dauer von fünf Jahren gegolten habe. Etwaige Betrugsabsichten habe das Gericht dem Mann nicht nachgewiesen, so ein Sprecher zum BR. Weiter heißt es, der Landkreis Bamberg habe nur einen so hohen Teil der gezahlten Sozialleistungen von dem Mann zurückgefordert, wie er es für gerecht und verhältnismäßig hielt.

Vollstreckungsschutz greift, wenn Mann nicht zahlen kann

Derartige Fälle beschäftigten das Gericht aber häufiger. Können die Unterzeichner einer solchen Verpflichtungserklärungen nicht zahlen, greife der Vollstreckungsschutz. Auch der Mann aus Marktredwitz habe vor Gericht bereits angegeben, dass er den zurückgeforderten Betrag wohl nicht zahlen könne, so der Sprecher.