Ukrainer aus Würzburg sammeln Spenden

Montagnachmittag auf dem Hof eines Reifenhandels im Würzburger Hafen. Drei Männer tragen Kartons auf Paletten, beschriften sie und kleben sie zu. Im Zehn-Minuten-Takt kommen Autos auf den großen Hof gefahren und bringen Tüten voll mit Winterkleidung, Kartons voller Nudeln, Konservendosen und Hygieneartikel.

Nachdem die ersten Nachrichten über den Angriff Russlands auf die Ukraine kamen, konnte Andrej Schmatkov aus Würzburg nicht mehr still sitzen. Er hat selbst lange Zeit im Donbass gelebt. Dass in seiner Heimat jetzt endgültig Krieg herrscht und Hunderttausende auf der Flucht sind, hätte er nicht für möglich gehalten.

Spenden werden an die ukrainische Grenze gebracht

Was tun? Das ist sein einziger Gedanke. Also startet er in einer Messengergruppe einen Aufruf zum Spenden sammeln. Es dauerte nicht lange bis er mit einem vollbepackten Transporter Richtung Grenze losfährt. "Dort haben wir die Klamotten, die Medikamente und alles an Organisationen gegeben, die die Sachen im Land verteilen." Was deutlich wird: Die Not ist groß. An der Grenze warten zahlreiche Angehörige, erkennbar am deutschen Autokennzeichen, die gekommen sind, um ihre ukrainischen Verwandten abzuholen.

Lesen Sie hier: "Unterfranken zu Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen bereit"

Fassungslosigkeit bei Ukrainern in Würzburg

Zurück in Würzburg startet Schmatkov einen zweiten Spendenaufruf. Wieder ist die Hilfsbereitschaft groß. Ein Ukrainer, der seit gut 20 Jahren in Würzburg lebt, packt mit an. "Am dringendsten brauchen wir Schmerzmittel, Mullkompressen und Verbandskästen. Und mehr Desinfektionsmittel. Winterklamotten haben wir schon viel. Medikamente sind noch nötiger", sagt Sergiy Radyuk. Auch Konservendosen mit Essen wären jetzt wichtig.

Dass seine Heimat unter Beschuss steht, dass Bekannte und Verwandte, die dort noch leben, womöglich in Gefahr sind, damit hat er nicht gerechnet. Nach den ersten Meldungen vergangenen Donnerstag waren seine ersten Gedanken, "dass die Ukraine bald nicht mehr existiert als Land."