Ukrainekrieg: 500 Menschen zeigen Solidarität in Regensburg

In Regensburg haben am Dienstagabend mehrere Hundert Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer an der Kundgebung auf dem Donaumarkt auf etwas mehr als 500.

Der Krieg muss enden

Viele der überwiegend jungen Demonstranten hatten ukrainische Fahnen dabei gehabt oder waren in den ukrainischen Farben blau und gelb gekleidet. Auf Transparenten und Schildern forderten sie ein Ende des Krieges.

Seebrücke ruft zu Demo auf

Zu der Demonstration vor dem Museum der Bayerischen Geschichte hatte der Verein "Seebrücke Regensburg" aufgerufen. Sie stand unter dem Motto "Nein zum Krieg - Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und mit der russischen Friedensbewegung".