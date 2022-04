Fern der Heimat: Wie Geflüchtete das orthodoxe Osterfest feiern

"Ich bin sehr froh, dass wir hier in der Nähe einer orthodoxen Kirche leben und ich bin froh, dass ich mit meinen Kindern in Deutschland in Sicherheit bin", sagt Olga Bezrukov. Die Mutter ist mit ihrer Familie aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr geflohen. Nun sind sie in Bad Kissingen bei der Gemeinschaft der Missionshelferinnen untergekommen.

Die Bezrukovs sind ukrainisch-orthodoxe Christen. Gottesdienste besuchen sie in der russisch–orthodoxen Kirche in Bad Kissingen. Die aktuelle Karwoche ist für sie eine besondere Zeit. In der russisch-orthodoxen Tradition wird diese eine Woche später begangen als bei Katholiken und Protestanten. Ostern findet für Familie Bezrukovs 2022 also am 24. April statt - und eben in Deutschland.

Backen und Ostereier bemalen

Weil die Bezkurovs kein Deutsch sprechen, hilft Galina Esin ihnen beim Übersetzen vom Russischen ins Deutsche. Esin stammt ursprünglich aus dem russischen Sibirien. Sie ist Sozialpädagogin und betreut die Familie ehrenamtlich. Oft besuchen sie gemeinsam die orthodoxen Gottesdienste. Olga Bezrukov erklärt: "Für das Osterfest backen wir gerne und viel. Wir backen Osterbrot und wir malen die Eier an." Das mache sie mit ihren Kindern. In der Ukraine bemale sie die Ostereier auch mit Farbe, die sie aus Zwiebelschalen gewinne. Diese sei dunkelrot.

Vater durfte dank seiner Kinder fliehen

Olgas Ehemann Dimitri durfte auch aus der Ukraine flüchten. Dies wird Männern ausnahmeweise erlaubt, wenn sie mindesten drei Kinder haben. Dimitri und Olga haben fünf: vier Mädchen und einen Jungen. Dimitri ist Maschinenbauingenieur. Seine Frau hat früher als Englischlehrerin gearbeitet, jetzt ist ihr Job Mutter und Hausfrau.

40-tägige Fastenzeit plus Karwoche

Die Fastenzeit dauert für ukrainisch-orthodoxe Christen 40 Tage plus anschließender Karwoche, so Dimitri Bezkurov. "Während der Fastenzeit verzichten die Erwachsenen auf tierische Lebensmittel und die Kinder auf Süßigkeiten", sagt Dimitri Bezrukov. Zudem verzichte man auf verschiedene Arten der Unterhaltung, wie zum Beispiel Kino, Theater und Fernsehen. "Somit soll man sich auf das seelische Leben konzentrieren", übersetzt Galina Esin die Worte des Familienvaters.

Fast täglich Gottesdienste in der Karwoche

Die Familie Bezkurov geht in der Karwoche fast täglich in die russisch-orthodoxe Kirche in Bad Kissingen. Alexej Lemmer ist dort der Priester. Über 100 Gläubige kommen regelmäßig zu seinen Gottesdiensten. Seit dem Krieg begrüßt er auch rund 30 ukrainische Flüchtlinge, wie die Bezrukovs in seiner Kirche.

Russisch-orthodoxe Kirche unterstützt ukrainische Flüchtlinge

"Wenn die ukrainischen Flüchtlinge hier in die Kirche kommen, dann fühlen sie sich wie zu Hause", erklärt Alexej Lemmer. Der Gottesdienst sei wie bei ihnen in der Ukraine. Darüber hinaus verstünden sie das Kirchenslawisch, das in allen Gottesdiensten orthodoxer Kirchen mit slawischer Tradition gesprochen werde. Zudem würden auch einige Gemeindemitglieder wie Galina Esin den Flüchtlingen mit der deutschen Sprache helfen. So übersetzt sie beispielsweise bei Behördengängen und Arztbesuchen. "Nach jedem Gottesdienst haben wir auch ein Mittagessen", ergänzt Alexej Lemmer. "So werden auch die ukrainischen Flüchtlinge beim gemeinsamen Essen integriert."

Ostersonntag im Kirchenchor singen

Die 11-jährige Christina Bezkurov wartet aus einem besonderen Grund auf den Ostersonntag. "Ich freue mich, weil ich mit meinen Schwestern im Kirchenchor singen darf, denn wir alle lieben Musik", sagt Christina. In der Ukraine habe sie mit ihren Geschwistern sehr engagiert die Musikschule besucht. Christina spielte Querflöte und ihr Bruder Ivan beispielsweise Klavier. Sie bedauert, dass sie in Deutschland keine Musikinstrumente haben. Somit sei es für sie ein Trost, im Kirchenchor mitsingen zu dürfen. Außerdem freut sich Christina mit ihren Geschwistern auf die vielen Süßigkeiten, die es am Ostersonntag geben wird.