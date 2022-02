Ukraine-Krise: Wird das Erdgas in Bayern knapp?

Gasspeicher füllen, schien sich nicht zu lohnen

Dafür gibt es eine Reihe von Ursachen. Der letzte Winter war kalt, der Gasverbrauch besonders hoch. Danach zog die Weltwirtschaft unerwartet schnell wieder an. Das führte wieder zu erhöhter Gasnachfrage und zu einem hohen Erdgaspreis auch im Sommer. Um diese hohen Kosten zu vermeiden, haben die Betreiber ihre Erdgasspeicher nur zögerlich aufgefüllt.

Die Erdgas-Vorratshaltung in Deutschland ist bisher rein marktwirtschaftlich organisiert. Die Speicherbetreiber verdienen grundsätzlich ihr Geld damit, das Gas im Sommer billig einzukaufen und im Winter teurer zu verkaufen. Und diese Preisunterschiede sind in den vergangenen Jahren tendenziell geringer geworden, die Gewinne der Speicherbetreiber sanken dadurch. Das habe Folgen gehabt, meint Detlef Fischer vom VBEW: "Wir haben momentan die Tendenz, dass keine neuen Speicher eröffnet, sondern eher welche geschlossen werden."

So haben die Betreiber N-Ergie und Uniper vergangenes Jahr den Erdgasspeicher Eschenfelden im Landkreis Amberg-Sulzbach stillgelegt. Der Betrieb der verhältnismäßig kleinen Anlage lohnte sich nicht mehr.

Forderung nach einer nationalen Gasreserve

Jetzt fordert der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft eine nationale Gasreserve für Deutschland – ähnlich wie es sie beim Erdöl schon gibt. Auch die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert, eine solche Gasreserve zu prüfen. Die Bundesregierung will darüber nachdenken, das kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an.

Ähnliche Ankündigungen gab es allerdings auch schon unter der Unions-Kanzlerin Merkel im Jahr 2008 nach der Georgien-Krise und noch einmal 2014 nach der damaligen Ukraine-Krise. Passiert ist es jedoch nicht. Klar ist, dass eine solche Gasreserve Geld kosten würde und geregelt werden müsste, wer diese Kosten am Ende trägt.

Mit akuten Versorgungsengpässen ist eher nicht zu rechnen

In diesem Winter jedenfalls wird das Erdgas für Bayern trotz des unkalkulierbaren Verhaltens von Russland sehr wahrscheinlich reichen, um die Heizperiode zu überstehen – so die Einschätzung des Energie-Branchenverbands VBEW. Dessen Geschäftsführer Detlef Fischer sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Aktuell ist nicht mit Versorgungsengpässen zu rechnen. Aber die Lage ist schon angespannt." Während Russland bereits in den vergangenen Monaten ungewöhnlich wenig Gas nach Deutschland geliefert hat, fördern Norwegen und die Niederlande mit voller Kraft. Und durch den gestiegenen Gaspreis in Europa haben zuletzt auch Erdgastanker aus den USA vermehrt europäische Häfen angesteuert.

Durch einen von der EU geförderten Ausbau von Gasleitungen in den letzten Jahren ist es inzwischen auch besser als früher möglich, Erdgas europaweit zu transportieren. Der Winter in Mitteleuropa war zudem bisher vergleichsweise mild, was Gas gespart hat. Eine lang anhaltende Kältewelle könnte die Lage jedoch noch verschärfen.

Haushaltskunden sind vor Gassperren geschützt

Generell ist die Wahrscheinlichkeit, dass Haushaltskunden das Gas oder die Fernwärme abgedreht wird, auch im Krisenfall sehr gering. Sie sind gesetzlich geschützt. Genau geregelt ist das im Notfallplan Gas für die Bundesrepublik Deutschland. Im Krisenfall würden zunächst Betriebe und Kraftwerke soweit möglich auf alternative Brennstoffe umgestellt, zum Beispiel Erdöl statt Erdgas. Einige Großkunden der Gasversorger haben zudem Verträge, die eine Unterbrechung der Lieferung zulassen, dies würde dann passieren. Wenn auch das nicht mehr reicht kann die Bundesnetzagentur jedoch auch als Notfallmaßnahme anordnen, dass die Gaszufuhr für Industriebetriebe abgeschaltet wird.

Im Winter 2012, als Russland die Gaslieferung während einer Kältewelle unterbrach, ist das auch tatsächlich vereinzelt passiert, so die IHK für München und Oberbayern. Bevor das Gas wirklich abgedreht wird, steigen in einer Knappheitssituation aber zunächst einmal stark die Preise. Auch das ist bereits jetzt ein großes Problem für viele Industriebetriebe, so die IHK.

Industriebetriebe machen sich Sorgen

Sobald Russland seine Gaslieferungen weiter einschränkt, würde das für bayerische Betriebe ein größeres Problem werden, sagt auch Bertram Brossardt von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Unter den Mitgliedsunternehmen herrsche generell "sehr große Sorge" über die Energieversorgung. Die erneuerbaren Energien und die Stromleitungen müssten ausgebaut werden, um die Abhängigkeit von Gas zu vermindern, fordert Brossardt. Aktuell beschreibt der Wirtschaftsverband vbw die Lage als angespannt, jedoch nicht dramatisch. Bisher habe Russland seine Lieferverpflichtungen erfüllt.

Auch das in München ansässige Unternehmen Energie Südbayern, das große Mengen Erdgas für Endkunden und andere Energieunternehmen beschafft, versucht, beruhigende Signale zu senden. Gasmengen würden langfristig beschafft, was derzeit die Preisausschläge für die Kunden abmildere. Man habe keinerlei Hinweise darauf, dass Lieferanten ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen würden.