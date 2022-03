Ukraine-Krise: So bereitet sich eine Fürther Schule vor

Am 23. Februar war die 14-jährige Nadja das letzte Mal in der Schule in Kiew. Wie es um ihre Schule steht, ob sie von den Kämpfen beschädigt wurde – ungewiss. Mit ihren Freunden in der Ukraine steht sie per Handy in Kontakt, mit dreien spricht sie ab und zu. Was mit dem Rest ist – ungewiss. Nun sind Nadja, ihre elfjährige Schwester Anastasia und ihre Mutter Olena in Fürth bei Verwandten untergekommen. Wie es für Nadja und ihre Familie weitergeht – auch das ist ungewiss.

Kinder aus Ukraine kommen bald in die Schule

Unsicherheit ist in diesen Tagen das wohl bestimmende Gefühl im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine fliehen mussten, sollen nun bald in deutsche Schulen aufgenommen werden. "Für mich ist das sehr wichtig, weil ich möchte, dass sich meine Kinder weiterbilden und nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und ins Handy gucken", sagt Nadjas Mutter Olena.

Keine belastbaren Zahlen

Doch vieles ist noch unklar. Zum Beispiel, auf wie viele neue Kinder sich die Schulen überhaupt einstellen müssen. "Wir sind im engen Austausch mit der Stadt Fürth. Wir wissen nicht, wie viele Kinder im schulfähigen Alter in die Schule kommen werden", sagte Ulrike Strobel vom Fürther Schulamt dem Bayerischen Rundfunk. Auch andere Schulämter, wie etwa in Erlangen, verfügen derzeit noch über keine belastbaren Zahlen. Davon hängt ab, wie viel zusätzliches Personal gebraucht wird. Das Fürther Schulamt erwägt, den zusätzlichen Bedarf durch Teilzeit-Rückkehrer oder vielleicht auch pensionierte Lehrer abdecken zu können.

Grundschule Fürth mit rein ukrainischer Klasse

Die Vorbereitungen, um Nadja und Kinder mit einem ähnlichen Schicksal zu unterrichten, laufen in Fürth schon. Unter anderem plant das Schulamt, ukrainische Flüchtlingskinder in die Deutschklassen an Grund- und Mittelschulen zu bringen. Die Grundschule Frauenstraße in Fürth wird außerdem eine rein ukrainische Klasse für 20 Kinder einrichten.

"Wir wollen für diese Kinder wirklich einen Schutzraum darstellen, eine Rückzugsmöglichkeit, um einen gewissen strukturierten Tagesablauf zu bekommen", sagte die Schulleiterin Elisabeth Schirner. Dabei legt die Schule zunächst den Fokus auf kreative Aktivitäten und Sport – Deutschen sollen die geflüchteten Kinder quasi nebenbei lernen.

"Die Kinder sind traumatisiert. Sie wissen nicht, was ist eigentlich mit dem Papa. Die Kinder waren einen Tag in der Schule und am anderen schon auf der Flucht. Das sind Situationen, die hatten wir noch nie. Und von daher müssen wir uns ganz anderen Herausforderungen stellen." Elisabeth Schirner, Schulleiterin

Das Übersetzen sollen zunächst eine externe Übersetzerin und eine ukrainisch sprechende Aushilfe übernehmen – zumindest für die ersten Wochen, so Schirner.