Ukraine-Krieg: Zerreißprobe für Ukrainer und Russen in Bayern

Mit Tränen in den Augen steht eine Ukrainerin auf einer Friedenskundgebung in München. Sie könne nicht schlafen, weil ihre Familie in ihrer Heimat auf dem kalten Boden verharrt, ohne Strom und nur mit wenig Wasser. Einige Meter weiter demonstriert eine Frau mit Kind, auch sie weint. Sie komme aus Russland und fühle sich verantwortlich für das, was gerade passiert.

Ukrainisch-russisches Paar leistet humanitäre Hilfe

Das Schauspieler-Ehepaar Anna und Jurij Diez würde auch demonstrieren, ihnen fehlt aber die Zeit dazu. In ihrer Garage im Münchener Westen sammeln und sortieren sie Sachspenden für die Ukraine – wie jeden Tag seit Kriegsbeginn. Anna ist Ukrainerin. Ihr Mann Jurij ist Russe. Damit sind sie kein Einzelfall: Traditionell sind die Beziehungen zwischen den beiden Volksgruppen sehr eng. Vor elf Jahren haben die beiden sich auf einem Theaterkongress in Kiew kennengelernt. Kurz darauf ist Anna zu ihm nach Deutschland gezogen.

Auch Russen in Deutschland positionieren sich gegen Putins Krieg

Jurij, Sohn einer Russin und eines Russlanddeutschen, kritisiert schon seit langem Putins autoritäre Politik. Dass dieser jetzt die Ukraine angreift, ist für ihn schwer zu fassen: "Das ist wie ein Alptraum. Und ich habe das Gefühl, dass ich versuche aufzuwachen. Ich kann aber nicht."

Ähnlich fühlt die Exilrussin Irina Hofmann, die am Europaplatz in München demonstriert. Sie könne an nichts Anderes mehr denken als an den Krieg in der Ukraine: "Das ist mein Schmerz, mein Leid, aber das ist nichts im Vergleich zu dem Leid, was mein Volk, mein Präsident und mein Militär jetzt über die Ukraine gebracht haben."

Irina Hofmann ist eine sehr aktive und stadtbekannte Putin-Gegnerin. Am Balkon ihres Hauses in der Prinzregentenstraße hängt seit vielen Jahren ein Anti-Putin-Plakat. Mit Fotos und Kerzen gedenkt sie ermordeter Regime-Gegner wie Boris Nemzow. Sie möchte, dass die Mitarbeiter des russischen Konsulats, dort gleich um die Ecke, auf ihrem täglichen Arbeitsweg damit konfrontiert werden. Auf die Friedenskundgebung sind zahlreiche Russen gekommen, die sich gegen Putins Krieg positionieren. Doch Irina Hofmanns Wahrnehmung ist, dass die meisten ihrer hier lebenden Landsleute Putin-Anhänger sind.

Sorge um Familie und Freunde in der Ukraine

Im Münchener Westen telefonieren Anna und Jurij Diez mehrmals täglich mit Freunden und Verwandten in der Ukraine. Annas Eltern und ihre bettlägerige Oma leben in Kiew. Sie können und wollen das Land nicht verlassen: "Meine Mama hat gesagt, dass die Heimat wichtiger ist als Leben. Sie will alles versuchen, was sie da machen kann und helfen."

Anna und Jurij machen sich große Sorgen. Das spürt auch ihre dreijährige Tochter Emilia. Doch heute ist ein besonderer Tag: Am Abend soll Emilias zweijährige Freundin Myroslava aus Kiew ankommen. Sie, ihre Mutter und Großmutter fliehen seit vier Tagen vor den russischen Bomben. Die Mutter, Iryna, ist eine langjährige Freundin von Anna. Für Myroslavas erste Nacht in München baut Jurij ein Kinderbett auf. Anna bezieht an der ausgezogenen Couch eine Bettdecke. Dann, am frühen Abend, bricht die Familie auf zum Münchener Hauptbahnhof.

Nach vier Tagen Flucht: Ankunft in München

Während der Zug einfährt, läuft das russisch-ukrainische Paar entlang des Gleises. Jurij trägt Tochter Emilia auf den Schultern. Dann steigen die Fahrgäste aus – wenige Augenblicke später fallen sich Anna und ihre Freundin Iryna in die Arme. Beide haben Tränen in den Augen. Iryna berichtet von der Reise: „Uns haben wirklich überall alle geholfen, die wir getroffen haben. Alle Menschen waren sehr freundlich. Vier Tage lang waren wir unterwegs.“

Nach der Ankunft wollen sich Iryna und ihre Mutter Tatyana überlegen, wie es für sie nach der Flucht hier weitergeht, im Exil in München. Erst mal kommen sie bei Anna können sie bei Anna und Jurij bleiben.

Flucht aus der Ukraine wider Willen

Eigentlich wollte Iryna nicht fliehen: „Wir wollten unbedingt zuhause bleiben. Aber ich habe ein kleines Kind. Sie ist erst zwei Jahre alt. Zwei Tage nachdem es anfing, hatten wir kein Licht mehr, dann gab es kein Wasser mehr und es wurde kalt.“ Ihr Mann und ihr Vater durften – wie alle Männer im Alter von 18 bis 60 - die Ukraine nicht verlassen. Sie müssen Kriegsdienst leisten und blieben in Kiew.

Angekommen in Annas und Jurijs Wohnung gibt es erst einmal eine warme Suppe. Vor allem Irynas Tochter, die kleine Myroslava, ist sehr hungrig. Myroslava – das heißt auf Deutsch "Die Friedvolle".