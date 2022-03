Ukraine-Krieg: Wiederholt sich die Flüchtlingskrise von 2015?

Frank Kurtenbach, ein drahtiger Mann mit kurzgeschorenen Haaren und Funktionsjacke, eilt durch einen Flur, der von LED-Leuchten erhellt wird. Der Leiter des Augsburger Anker-Zentrums will den großen Schlafsaal zeigen, in dem die vielen Menschen aus der Ukraine eine erste Bleibe finden.

Kurtenbach öffnet die Tür. Dahinter stehen in drei Reihen Hochbetten, dazwischen vereinzelt Gitterbettchen für Kleinkinder. "Es ist eine ruhige, gedrückte Atmosphäre. Die Menschen gehen sehr wertschätzend miteinander um", sagt Kurtenbach. 2015 sei das anders gewesen.

Anker-Leiter sieht nur eine Parallele zu 2015

Kurtenbach gehört zu denen, die sich einen solchen Vergleich erlauben können. In der ersten Flüchtlingswelle leitete der 57-Jährige unter anderem das Ankerzentrum in Donauwörth, dass schon ob seiner Größe herausfordernd war. Immer wieder musste die Polizei anrücken. Manchmal dauerten die Arbeitstage von Kurtenbach 20 Stunden. Bis heute ist Kurtenbach eine der zentralen Figuren in der Regierung von Schwaben, wenn es um Flüchtlingsfragen geht.

"Wir haben eine Parallele zu 2015. Und zwar, dass wir eine sehr hohe Zahl an Flüchtlingen haben, und wir jeden Tag nicht wissen, was uns erwartet" sagt Kurtenbach. Doch es gebe einen zentralen Unterschied. "Dieses Mal ist es eine sehr homogene Gruppe. Die Menschen kommen aus einem Land, sprechen dieselbe Sprache, haben dieselben Erlebnisse gemacht."

"Die kulturellen Bruchlinien fallen weg"

In der Tat waren die verschiedenen Volksgruppen, die 2015 auf engstem Raum zusammengewürfelt wurden, ein großes Problem. Konflikte aus den Herkunftsländern wurden in den Unterkünften weiter ausgefochten. Hinzu kamen religiöse und gesellschaftliche Feindbilder: Sunniten gegen Schiiten, Antisemitismus, die Rolle der Frau. "Die kulturellen Bruchlinien fallen dieses Mal weg", resümiert Kurtenbach.

Das heißt jedoch nicht automatisch, dass der Zustrom dieses Mal geregelt abläuft. Tausende Menschen drängen jeden Tag nach Deutschland, eine Registrierung an der Grenze findet nicht statt. Wohl aber dort, wo die Flüchtlinge aufschlagen, erklärt Kurtenbach: "Wir wollen vermeiden, dass wir die Menschen wie 2015 unregistriert in die Unterkünfte verteilen und eigentlich gar nicht wissen, wer da angekommen ist. Wir wollen dieses Mal ein geordnetes Aufnahmeverfahren."

Vierzig Mal so viel Arbeit wie vor einer Woche

Deshalb werden er und sein Team erneut über die Maßen gefordert. "Der Flaschenhals ist die Registrierung", sagt der dreifache Familienvater. "Bevor die Menschen aus der Ukraine kamen, mussten wir hier in Augsburg rund zehn Geflüchtete am Tag registrieren. Nun sind es pro Tag 300 bis 400 Menschen." Die Arbeit habe sich quasi über Nacht vervierzigfacht.

Und das Registrieren der Menschen dauert. Das Team muss Fingerabdrücke nehmen und biometrische Bilder anfertigen. Alles zuordnen und verschicken. Erst dann geht es für die Menschen weiter. Momentan schaffen sie das bei rund 150 Menschen pro Tag. Das heißt aber auch: Rund 200 Ankömmlinge pro Tag können derzeit noch nicht registriert werden.

Was passiert, wenn das Pass fehlt?

"Wir versuchen, die Kapazitäten so gut es geht hochzufahren", sagt Kurtenbach. Studenten arbeiten nun in der Registrierung, Pensionäre werden aus dem Ruhestand reaktiviert. Sogar an Personal aus der Corona-Kontaktverfolgung wird gedacht. "Bis wir genug Personal haben, kann jeder Neuankömmling eine Mail schicken, in der schon grundlegende Daten aufgenommen werden", sagt Kurtenbach.

Die meisten hätten Pässe dabei. Bei denen, die keine haben, versucht das Team herauszufinden, ob die Angaben glaubhaft sind. "Das geschieht zunächst natürlich über die Sprache", erklärt Kurtenbach. "Und wir lassen uns den Fluchtweg schildern und prüfen, ob der glaubhaft ist. Bislang hatten wir aber noch keinen einzigen Fall, den wir für seltsam gehalten haben."

Zum Artikel "Wie sich Menschen aus der Ukraine in Bayern registrieren können"

Aufenthalt im Schnellverfahren

Schwieriger zu beurteilen seien lediglich Menschen aus anderen Ländern, die in der Ukraine gelebt haben und nun geflohen sind, zum Beispiel Studierende. "Das müssen sich dann die Ausländerbehörden anschauen, die die Mittel haben, um das klarstellen zu können", so Kurtenbach weiter.

Wer registriert ist, hat es eigentlich fast schon geschafft. Denn anders als die Flüchtlinge der ersten Welle müssen die Menschen aus der Ukraine keinen Asylantrag stellen. "Bei dem Asylantrag haben sie bestenfalls die Chance, zunächst ein Bleiberecht zu bekommen. Erst dann können sie eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Und an diesem Punkt sind die Ukrainer quasi schon. Sie können direkt eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst ein Jahr beantragen", erläutert Kurtenbach.

Werden Flüchtlinge im Land untertauchen?

In den allermeisten Fällen dürfte das eine Formsache sein. Dann können ukrainische Eltern ihre Kinder in die Schule schicken und sich selbst in Deutschland eine Arbeit suchen. Möglich macht diese Abkürzung ein Beschluss auf EU-Ebene, den Deutschland umgehend in nationales Recht überführt hat.

Dass Menschen aus der Ukraine unregistriert im Land untertauchen, glaubt Kurtenbach nicht. "Die Menschen wollen sich ja registrieren lassen, auch weil sie erst dann Leistungen erhalten." Viele, die schon privat unterkommen konnten, würden von sich aus zum Ankenzentrum kommen, um sich registrieren zu lassen. Dass Etliche Freunde oder Verwandte in Deutschland haben, die ihnen dabei helfen, macht es natürlich leichter. Ein Vorteil, den in der ersten Flüchtlingswelle kaum jemand hatte.

Hinzu komme, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer eigentlich gar nicht hier sein wollen, glaubt Kurtenbach. "Die meisten wollen sicher so bald es geht wieder zurück in ihre Heimat", ist sich Kurtenbach sicher. Wer ihnen bis dahin helfen wolle, könne vor allem eines tun: Privaten Wohnraum für die Menschen aus der Ukraine anbieten.