Wie viel Uneinigkeit verträgt die Friedensbewegung?

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt auch die Friedensbewegung in Nöte. Denn es verbreitet sich in ihren Kreisen die Meinung, dass Verteidigungswaffen das richtige Mittel sind, um Frieden herzustellen. Dem gegenüber stehen jene, die sich weiter fest dem pazifistischen Grundsatz "Frieden schaffen ohne Waffen" verbunden fühlen und vor einer Spirale der Gewalt warnen.

Getrennte Demonstrationen – unterschiedliche Forderungen

Vor den traditionellen Friedensmärschen zu Ostern kam es in den vergangenen Wochen mancherorts in Deutschland bereits zu getrennten Demonstrationen für die Ukraine, zum Beispiel in Erlangen. Es wollten sich offenbar nicht alle dem angestammten örtlichen Friedensbündnis anschließen. In anderen Städten Deutschlands kommt es teilweise aber auch zu gegenläufigen Forderungen: Die einen demonstrieren für ein Ende der Waffengewalt, andere Gruppen verlangen, die Ukraine möge mit ausreichend schweren Waffen ausgestattet und die NATO gestärkt werden.

Müssen Ostermarschierer mit "einer Stimme" sprechen?

Es wirkt wie ein Dilemma für die Pazifisten und ihr großes Ziel, dass militärische Auseinandersetzungen beendet und – noch besser – schon im Vorfeld verhindert werden. Wissenschaftler zählen weltweit aktuell über 200 bewaffnete Konflikte, darunter zwanzig Kriege. Die meisten davon gibt es in Afrika. Der Protest dagegen könne besser zu politischen Entscheidungsträgern durchdringen, wenn er mit einer Stimme vorgebracht wird, heißt es etwa beim Nürnberger Friedensforum. Die Konflikt- und Friedensforscherin Julia Eichenberg von der Universität Bayreuth sieht das nicht so absolut: "In der Geschichte waren soziale Bewegungen immer dann am stärksten, wenn sie es schaffen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, unter dem sich viele Gruppen verschiedener Herkunft vereinigen können."

"Zivile Friedensbemühungen alleine beenden keinen Krieg"

Die studierte Historikerin Eichenberg schaut in der Regel zurück auf vergangene Kriege und Konflikte. Und sie erkundet, wie versucht wurde, sie zu beenden. Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg stellt die Bayreuther Wissenschaftlerin fest: "Friedensbemühungen alleine können keinen Krieg beenden. Erfolgreich beendet wurde der Zweite Weltkrieg militärisch, durch den Sieg der Alliierten an der West- und Ostfront und der Niederlage des nationalsozialistischen Systems." Dennoch seien Friedensbemühungen der Politik und der Zivilgesellschaft wichtig, betont Eichenberg. Man sollte sie nicht "als ohnmächtig angesichts militärischer Realpolitik lesen". Denn sie können gesellschaftlichen Wandel einleiten. Die Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss (1979), den Golfkrieg (1991) oder zum Irak-Krieg (2003) hätten gezeigt: Eine starke Friedensbewegung hatte "auch Rückwirkungen auf die politischen Diskussionen und Wahlentscheidungen".

Friedensbewegung war schon öfter gespalten

Dass die Friedensbewegung inhaltlich nicht einheitlich und geschlossen auftritt, das gibt es nicht zum ersten Mal, erläutert Eichenberg. In der Zeit des Kalten Krieges, von Mitte der 1950er Jahre bis 1989, habe es "verschiedenste Formen der Friedensbewegung" gegeben: "Die Abrüstungsbewegung, die kirchlichen Proteste, aber auch eine Zusammenarbeit von Wissenschaftlern". So hätten sich Ärzte auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs über ihre Forschungen zu Gefahren von Atomenergie und Atomwaffen ausgetauscht – und dabei bewusst darauf verzichtet, sich politisch zu äußern. Eine Studie der Friedensforscherin Claudia Kemper aus Münster habe die erfolgreiche Wirkung dieses Austauschs nachgewiesen. Die Ärzte hätten "viel dazu beigetragen, dass auf beiden Seiten ein Atomkrieg als nicht sinnvolle Option definiert wurde".

Verschiedene Richtungen des Pazifismus

"Der Pazifismus unterteilt sich in verschiedene Stränge", sagt Eichenberg, die auch Sprecherin des deutschlandweiten Arbeitskreises Historische Friedens- und Konfliktforschung ist. Es gibt Menschen, die jegliche Anwendung von Gewalt ablehnen. Dann jene, die Kriege ablehnen, aber militärische Verteidigung zum Beispiel in einem Angriffskrieg gut heißen. Religiöse und philosophisch motivierte Pazifisten richten sich hingegen nach "einem moralischen Rahmen" aus. "Diese verschiedenen Strömungen lassen sich bereits im gesamten 20. Jahrhundert finden", sagt Eichenberg. Sie geht davon aus, dass die verschiedenen Gruppierungen der heutigen Friedensbewegung "ihre jeweiligen Interessen sicherlich weiter differenzieren und öffentlich kundtun".

Friedens-Demos strahlen auf Politik aus

Dass Friedensbewegungen wirksam sein können, zeige sich auch an ihrer Ausstrahlung auf Gesellschaft und Politik. Zumindest, wenn sich ihnen genügend Menschen über einen längeren Zeitraum anschließen. Hinzu komme – insbesondere seit Corona – der Protest in den sozialen Medien, wo Menschen auf digitalem Weg ihrer Meinung Ausdruck verleihen. Die Politik könne das nicht übersehen, meint Eichenberg. "Entweder reagiert sie auf die Friedensbewegung und ihre politischen Forderungen, nimmt diese vielleicht auf". Oder die Politik unterdrückt die Friedensbewegung, wie es derzeit in Russland zu beobachten sei. Wenn davon jedoch die Weltöffentlichkeit erfährt, stecke darin ebenfalls Potential, Druck aufzubauen, um Frieden zu schaffen.

Politik sollte in Kontakt mit Friedensbewegungen stehen

Friedensforscherin Julia Eichenberg hofft, dass die Politik bei der Aufarbeitung des Ukraine-Kriegs erkennt, "welchen Stimmen sie nicht ausreichend zugehört hat". An mahnenden Stimmen der Friedensbewegung habe es seit der Annexion der Krim nicht gefehlt. Die Wissenschaftlerin nennt als eine mögliche Lehre für die Politik: "Regierungen sollten auch im Kontakt mit Friedensbewegungen in verschiedenen Ländern sein.“ Und sie sollten sich bemühen, "deren Rechte auch international zu sichern".