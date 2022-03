Ukraine-Krieg: Wie Russen in Bayern darüber denken

Zum Beispiel die in Russland geborene Ludmilla aus Fürth. Wenn man sie fragt, was sie über den russischen Präsidenten Putin denkt, dann schweigt sie. Weder Positives noch Negatives will die 55-Jährige über den russischen Staatschef sagen. Ihr fällt jedoch auf, dass die russischen Medien völlig andere Informationen senden als die deutschen Medien. Bewerten möchte sie das nicht.

Erste Anfeindungen gegen Russen

Auch viele andere russischstämmige Bayern wollen sich BR24 gegenüber nicht äußern - zum Beispiel bei Umfragen in russischen Supermärkten in Unterfranken. Ein Grund könnte sein, dass es erste Anfeindungen gibt. In Neumarkt in der Oberpfalz haben Unbekannte beispielsweise einen russischen Supermarkt mit Anti-Putin-Schriftzügen und Beleidigungen beschmiert. Dabei wurden Schaufenster und Ladentür beschädigt.

Auch ein Mitglied eines bayerisch-russischen Vereins, der nicht näher genannt werden will, spricht von großem Hass gegen Russland, der sich jetzt in Briefen äußere. Die Medien in Deutschland und Bayern sagten nur, Putin sei schuld, dabei dürfe man sich die Situation nicht nur einseitig anschauen. Auf die Nachfrage von BR24, was denn die andere Seite sei, heißt es, der Krieg gehe seit acht Jahren, es gebe 14.000 Tote im Donbass. Natürlich sei die Ukraine eine Tragödie, die man aber nicht einseitig betrachten dürfe. Konkreter wird der Gesprächspartner an dieser Stelle nicht.

Mitleiden mit der Ukraine

Igor Iwaschur, Leiter einer Gruppe mit Russen und Russlandfreunden beim Deutschen Alpenverein, sieht allerdings auch die Sorge vieler Russen vor Reaktionen aus Russland selbst. Er selbst ist Kasachstan-Deutscher und sagt, er und die Gruppe, sie seien alle mit ihren Gedanken in der Ukraine. Sie sind besorgt und traurig, haben Angst vor einem dritten Weltkrieg. Gleichzeitig geht es Iwaschur vor allem darum, jetzt zu helfen, mit – wie er es nennt – wirklichen Kräften und Geld.

Zwischen den Stühlen

Evgeny, ein anderes Mitglied der DAV-Gruppe, ist in Moskau geboren und lebt seit 28 Jahren in München. Er sagt: "Mir geht es nicht gut, die Betroffenheit ist sehr groß. Ich war vom Regime von Putin nie besonders angetan, aber dass er so weit gehen wird, konnte ich mir nicht vorstellen. Jeden Tag bricht er andere Grenzen, die meine Vorstellungskraft übersteigen." Evgeny hat dazu noch die Sorge, dass der Krieg hierher übertragen wird in die Gemeinschaft der russlandstämmigen Menschen in Bayern. Ukrainische Freunde rufen ihn an und fragen, auf welcher Seite er stehe.

Ängste auf beiden Seiten

Aus Angst, dass Angehörige in Russland selbst Repressalien erfahren könnten, wollen sich viele in Bayern lebende Russen nicht kritisch zum Krieg in der Ukraine oder Machthaber Putin äußern. Auch deshalb will auch Evgeny zum Beispiel seinen Nachnamen nicht nennen.

Ganz unterschiedliche Ängste also, die russischstämmige Menschen in Bayern umtreiben. Gleichzeitig gibt es, auch aus Bayern, Bilder des Friedens – wie der Paare mit den beiden unterschiedlichen Pässen oder den Friedensdemonstrationen auch in Bayern, bei denen alle gemeinsam auf die Straße gehen.