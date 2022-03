Ukraine-Krieg: Weiterhin Ausfälle bei Audi in Ingolstadt

Bei Audi in Ingolstadt stockt weiterhin die Produktion. Zwei der drei Montagelinien ruhen in den kommenden zwei Wochen. Grund ist neben dem anhaltenden Halbleitermangel auch der russische Angriffskrieg. Hier fehlen die Teile der ukrainischen Zulieferer, allen voran Kabelstränge. Das erklärte heute eine Audi-Sprecherin dem BR.

In der Produktion entfallen Schichten bis 18. März

Konkret bedeutet das: Auf der Montagelinie 1 (Audi A4/A5) entfallen beide Schichten vom 7. bis einschließlich 18. März. Zunächst hieß es, die Produktion stehe hier bis 11. März still. Auf der Montagelinie 2 (Audi A3/A4/A5) entfällt nun zudem die Spätschicht am 4. März. Zusätzlich entfallen beide Schichten vom 7. bis einschließlich 18. März.

Auf der Montagelinie 3 (Audi A3/Q2) wird jeweils regulär in allen Schichten produziert. Wie lange diese dritte Montagelinie aufrecht erhalten werden kann, konnte die Sprecherin allerdings nicht sagen.

Stopp für russische Produktionsstandorte

Die Unternehmenssprecherin wies auch darauf hin, dass der Volkswagen-Konzern Exporte nach Russland - und die Produktion in Russland - einstellt. Diese Entscheidung gilt für die russischen Produktionsstandorte Kaluga und Nischni Nowgorod. Das betrifft auch die Audi AG.

Audi baut in Kaluga in der sogenannten SKD-Fertigung (semi-knocked-down-Fertigung) Audi Q7 und Q8 zusammen, die in Bratislava vorgefertigt werden. Auch diese Audi-Montage in Kaluga ruht nun. Die Sprecherin verwies darauf, dass alle Audi-Mitarbeitenden über das unternehmenseigene Intranet am Freitagmorgen informiert worden seien.