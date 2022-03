Ukraine-Krieg: Was brauchen Geflüchtete am dringendsten?

Ein Dach über dem Kopf, warmes Essen, Internetverbindung, Zugang zu Sozialleistungen. Rund drei Millionen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sind laut UN seit dem russischen Angriffskrieg auf der Flucht und suchen Schutz in fremden Ländern. Hilfsorganisationen sind im Dauereinsatz und die Menschen zeigen eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft.

Während in den gepackten Spendenkisten oftmals auch unnütze Dinge wie zum Beispiel gebrauchte Unterhosen landen, rufen große Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, die Diakonie oder die Caritas deshalb eher zu Geldspenden auf. Grundsätzlich bräuchten Geflüchtete, wenn sie am Bahnhof ankommen, erst einmal Ruhe, etwas zu essen und trinken, eine Decke und jemanden, der sich um sie kümmert, sagt Alfons Utz vom Krisenstab der Münchner Caritas. Danach brauchen sie einen Platz zum Schlafen, Sozialleistungen und gegebenenfalls eine medizinische Versorgung.

Die meisten Geflüchteten brauchen ein Dach über dem Kopf

Ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger können visumsfrei nach Deutschland beziehungsweise die EU einreisen und sich für 90 Tage dort aufhalten. Sie dürfen hier auch wohnen, wo sie möchten. Wer eine Wohngelegenheit anbieten möchte, sollte das im besten Fall organisiert tun. Barbara Thoma von der Münchner Bahnhofsmission sagt, es müsse auch klar sein, dass die Geflüchteten möglicherwiese auch länger als ein oder zwei Wochen bleiben: "Das ist für die Geflüchteten auch frustrierend, wenn sie dann ständig wieder ausziehen müssen."

Das bayerische Innenministerium bietet eine bayernweite Plattform an. Auch Städte und Landkreise unterhalten eigene Angebotsformulare auf ihren Webseiten. Die Caritas empfiehlt zudem die Plattform "Unterkunft Ukraine" sowie die Internetseite "Willkommen in München" für eine Übersicht über rechtliche Informationen. Wer eine Privatwohnung oder ein Zimmer anbietet, kann beim zuständigen Sozialreferat beziehungsweise Sozialbürgerhaus Unterstützungsleistungen beantragen.

Geld sinnvoller als Sachspenden

Kommunale Initiativen wie beispielsweise die vom Münchner Sozialreferat geförderte Organisation "Münchner Freiwillige" rufen auf ihren Internetseiten dazu auf, keine Sachspenden mehr vorbeizubringen. Aktuell sei die Kleine Olympiahalle voll, heißt es. Auch größere Organisationen nehmen derzeit kaum noch Sachspenden an, wie zum Beispiel die Caritas am Münchner Hauptbahnhof. Vieles würde gar nicht gebraucht, so Utz.

Zahlreiche Hilfsorganisationen bitten aber nach wie vor um Geldspenden, die wesentlich flexibler eingesetzt werden können. Eine Übersicht über seriöse Organisationen liefert das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI).

Sachspenden an private Hilfskonvois teilweise sinnvoll

Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Babywindeln, Tiernahrung seien ausreichend vorhanden. Wer dennoch lieber Dinge spenden möchte, kann aber noch an kleinere teils privat organisierte Organisationen spenden. Am besten informiert man sich bei lokalen, karitativen Einrichtungen oder bei örtlichen Verbänden und Vereinen. Ein Münchner Hilfskonvoi, den der BR an die ukrainisch-slowakische Grenze begleitet hat, übergibt beispielsweise am 28. März wieder Sachspenden, unter anderem an Waisenhäuser.

Laut Organisator Martin Brunnbauer würden vor allem Hilfsgüter für Babys und Kinder benötigt: "Alles, was mit Babynahrung zu tun hat: Fruchtmousse, Kinderriegel, Brei und Milchpulver, aber auch Windeln in allen Größen."

Niederschwellige medizinische Versorgung

Wenn Geflüchtete am Bahnhof ankommen, bedürfe es laut Utz oftmals auch einer niederschwelligen medizinischen Erstversorgung. Die Caritas hat einen Sanitätsdienst organisiert, der sich hier 24 Stunden um die Ukrainerinnen und Ukrainer kümmert. "Wir haben oft hochschwangere Frauen oder Kinder mit Übelkeit, das Nötigste wird hier abgepuffert", so Utz. Bei intensiverer Betreuung – beispielsweise habe Utz bereits erlebt, dass eine Ukrainerin auf der Flucht einen Abgang hatte – würden sie in Krankenhäuser weitermittelt. "Sie werden dort in jedem Fall versorgt, wie die medizinische Erstversorgung finanziert wird, ist nachgelagert."

Die Finanzierung der medizinischen Versorgung wird in Deutschland grundsätzlich über Sozialleistungen abgedeckt. Sobald sich die Schutzsuchenden bei den Ausländerbehörden registriert haben, bekommen sie diese Sozialleistungen und damit auch einen medizinischen Behandlungsschein, um sich ambulant oder stationär behandeln zu lassen. Allerdings ist das laut Bayerischem Flüchtlingsrat eher eine Art Notfallversorgung, der vom Staat und nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Sozialleistungen und medizinische Behandlungsscheine können Geflüchtete bei den Landratsämtern oder Sozialreferaten großer Städte beantragen.

Zugang zu Internet und Telefonnetz

Übrigens: In allen deutschen Telekom-Shops können sich die Geflüchteten kostenlose SIM-Karten abholen. Pro Flüchtling wird eine Karte ausgegeben. Sie müssen hierfür einen gültigen ukrainischen Ausweis vorzeigen, denn in Deutschland können SIM-Karten nur personalisiert ausgestellt werden.

Die Aktivierung der Karten erfolgt binnen 24 Stunden nach Ausgabe. Ukrainerinnen und Ukrainer erhalten dann eine eigene deutsche Nummer, mit der sie telefonieren und ins Internet gehen können.