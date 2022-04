Ukraine-Krieg versetzt russischsprachige Menschen in Sorge

Die 14-jährige Kamila läuft mit Corona-Maske zur U-Bahn. Sie hat ihren kleinen Bruder vom Kindergarten abgeholt. "Die Leute schauen blöd, wenn wir in der U-Bahn russisch sprechen. Sie lästern über Russen und ich verstehe halt, was sie sagen", erzählt sie. Auf Snapchat bekomme sie Hasskommentare, nur weil ihr Name dort in russischen Schriftzeichen stehe.

Die Stimmung gegen russischsprachige Menschen habe sich in den vergangenen zwei Monaten drastisch verschlechtert, sagt sie. "Dabei haben wir mit dem Krieg doch nichts zu tun. Ich telefoniere doch nicht mit Putin, und bespreche mit ihm, 'Komm, lass uns die Ukraine angreifen'", sagt sie bitter. "Außerdem wurde ich in Lettland geboren. Ich habe mit Russland nichts zu tun."

Videos in sozialen Medien schüren die Angst

Zahlreiche Videos in sozialen Medien schüren dabei die Angst. In diesen Tagen kursierte ein dreiminütiges Video auf Whatsapp, in dem eine junge Frau russischsprachige Menschen eindringlich vor angeblich gewalttätigen Ukrainern in Deutschland warnt. Ein russischstämmiger Mann sei in der Nähe von Nürnberg von ukrainischen Flüchtlingen erstochen worden, so die Behauptung. Doch der Fall existiert nicht. Der Polizei ist kein Todesopfer bekannt. Die drei Minuten sind frei erfunden, die Urheberin schwer zu identifizieren. Doch Tausende haben das Video gesehen. Und die Panikmache wirkt. "Die Angst führt schon dazu, dass man sich eingeschränkt fühlt", sagt Sergej Prokopkin, Antislawismus-Experte aus Berlin.

"Fall von Nürnberg" ist gezielte russische Propaganda

Der "Fall von Nürnberg" sei gezielte Propaganda, sagt Prokopkin. "In diese Falle dürfen wir nicht reintappen", sagt er. Konflikte zu entfachen, sei Teil von Putins hybrider Kriegsführung, der Begriff "Russophobie" ist ein Begriff des Kreml. Seit Jahren wolle Putin Russen im Ausland weismachen, sie seien im Westen in Gefahr. Diese Erzählung sei vor vielen Jahren mit der Krim-Propaganda aufgetaucht, sagt Medina Schaubert, Expertin für russische Staatspropaganda in Berlin. Sie soll die eigene Bevölkerung davon abbringen, in den Westen zu gehen. Und sich russischsprachigen Menschen im Ausland als "schützende Macht" empfehlen.

Landeskriminalämter: Nur vereinzelt Gewalttaten

Tatsächlich gibt es in Deutschland nur sehr wenige Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Bis zum 19. April wurden rund 1.700 Straftaten polizeilich registriert, hat eine Umfrage des "Mediendienst Integration" bei den Landeskriminalämtern in Deutschland ergeben. Dabei überwiegen Sachbeschädigungen. Es sind zerbrochene Schaufenster oder zerstochene Reifen. Auch an Gebäude gesprühte Symbole sind hier erfasst. Zu körperlicher Gewalt kam es vergleichsweise selten. In Bayern waren es weniger als zehn Fälle, deutschlandweit etwa 150. Dabei leben insgesamt rund 3,5 Millionen russischsprachige Menschen in Deutschland.

Gefühlte Diskriminierung: Post von der Bank

Doch auch der 44-Jährige Fjodor Frank macht sich Sorgen. "Bisher war Deutschland ein sehr sicheres Land", sagt er. Doch jetzt sei die Lage unsicher. Er selbst lebt seit 25 Jahren in Nürnberg, besitzt als Russlanddeutscher einen deutschen Pass, seine Frau ist Russin. "Wir haben Angst, dass russische Staatsbürger große Nachteile bekommen, bis hin zur Abschiebung."

Ein erster Schock kam kurz nach Kriegsbeginn. Es war ein Brief des Geldinstituts an seine Frau, sie müsse ihren Aufenthaltstitel vorzeigen. Mit Verhängung der Sanktionen hatten mehrere Banken in Nürnberg die Konten aller russischen Staatsbürger eingefroren. Gefordert war dies zwar nur für Konten mit einem Vermögen über 100.000 Euro. Doch entsprechende Briefe gingen an Tausende russische Staatsbürger raus, auch an sogenannte "jüdische Kontingentflüchtlinge" aus der damaligen Sowjetunion. Im Fall der Sparkasse handelte es sich um einen administrativen Fehler. Doch zurück bleibt bei vielen Betroffenen das Gefühl, wegen russischer Staatsangehörigkeit diskriminiert zu werden.

Alte Diskriminierungserfahrungen kommen wieder hoch

Dabei gehört Diskriminierung zur Lebenserfahrung vieler russischsprachiger Menschen. Der Start in Deutschland war schwer, Berufsabschlüsse wurden nicht anerkannt, es schlugen ihnen feindselige Einstellungen entgegen. Im Fall der sogenannten Russlanddeutschen kommen hier alte Erfahrungen wieder hoch. Ihre Vorfahren wurden in den 1940er-Jahren von ihren angestammten Siedlungen an der Wolga und der Schwarzmeer-Region nach Sibirien oder Kasachstan deportiert.

Nach jahrelanger Ausbeutung in Arbeitslagern durften sie sich nach Stalins Tod in den 1950er-Jahren im Sowjetreich eine neue Heimat suchen, zogen nach Kasachstan, Usbekistan oder die Ukraine. Nach dem Fall zogen viele als Aussiedler nach Deutschland. "In der früheren UDSSR wurden wir als die deutschen Faschisten beschimpft", sagt Fjodor Frank. "Und jetzt sind wir die Russen-Faschisten. Irgendwas stimmt doch da nicht."