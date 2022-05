Krieg und Flucht: Wenn Kinder nicht mehr leben wollen

Vova, ein blonder Junge, knetet seine Finger. Immer öfter reißt er an seinen Fingernägeln. "Wir brauchen eine kurze Pause", sagt Alfia Dietmayer, Psychiaterin in der Augsburger Kinderklinik Josefinum. "Sonst haben wir gleich ein massives Problem. Da kann ein Wutanfall folgen."

Das Nägelreißen ist eine Art Tic, oft reißt Vova so lange, bis die Nägel bluten. Der Junge ist Autist. Seine Mutter kramt nun einen Knipser aus ihrer Tasche und beginnt, ihrem Sohn die Nägel zu kürzen. Dass Vova während der Sprechstunde bei Ärztin Dietmayer am Tisch sitzt, ist für die Familie schon ein Fortschritt.

Nach Flucht aus der Ukraine: Eine Woche im Angstzustand

In der Woche nach der Flucht aus dem Raum Kiew saß er nur unter einem Tisch, anstatt an ihm zu sitzen. Und das über Tage, berichtet seine Ärztin: "Fast eine Woche war er in diesem Angstzustand, er wollte sich verstecken, weil alles für ihn einfach unbekannt und nicht mehr vertraut war." Der Worst Case für ein autistisches Kind.

Kindern wie Vova, die schon vor dem Krieg psychisch beeinträchtigt waren, versucht das Team um Alfia Dietmayer und Chefarzt Tomasz Jarczok zu helfen – wissend, dass viel mehr Flüchtlingskinder mit einer verletzten Seele nun bei uns leben. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann Chefarzt Jarczok nur schätzen. "Aber die ist sicher enorm hoch."

Jedes vierte Kind ist betroffen

Jedes vierte Kind leidet langfristig unter Krieg und Flucht, so Experten. Und das in einem Ausmaß, das selbst für Experten erschreckend ist. Über Zoom ist Guido Terlinden zu erreichen. Bevor er zur Organisation "Refugio München" wechselte, war der Psychiater Teil des Ärzteteams am Josefinum in Augsburg.

Schon seit Jahren behandelt Terlinden traumatisierte Flüchtlinge. "Es ist ein bisschen erschreckend zu sehen, was das mit einem Menschen machen kann. Ja, muss man schon fast sagen, wie es ihn zerstören kann. Selbst kleine Kinder."

Schon im Kindesalter Suizidgedanken

Wie heftig der Krieg in der Ukraine Kinder traumatisiert, überrascht aber selbst den Psychiater: "Wir sehen ganz heftige depressive Zustände mit enormer Antriebslosigkeit. Und es gibt Kinder, die schon mit acht Jahren starke Suizidgedanken haben oder sich auch schon selber verletzt haben", so Terlinden weiter. Lange hat er in einer psychiatrischen Notfallambulanz gearbeitet, "aber ich kann mich nicht erinnern, dort jemals so kranke Kinder gesehen zu haben."