Ukraine-Krieg und CO2-Abgabe: Günstig Tanken in Österreich?

Rund einen Kilometer liegen die Tankstellen in Grenznähe zwischen Deutschland und Österreich auseinander. Fahren sie über die Grenze ins Nachbarland, sparen Autofahrerinnen und Autofahrer beim Tanken bares Geld: Über 17 Euro sind es zur Zeit bei einer Tankfüllung mit 50 Litern Super-Benzin. 2,01 Euro kostet der Sprit in Lindau, 1,66 Euro in Hörbranz. Weniger ist es bei Dieselfahrzeugen. Hier macht die Ersparnis derzeit etwa 14,00 Euro aus.

Tankersparnis kommt vor Klimaschutz

Allerdings müssen Autofahrer für die Fahrt nach Österreich Zeit und auch Sprit aufwenden, was dem Gedanken des Energie- und CO2-Sparens entgegenläuft. Ein Rechenbeispiel: Wer einen Anfahrtsweg von rund 30 Kilometern zur Grenze hat, spart pro Tankfüllung immer noch zwischen fünf und zehn Euro. Viele Autofahrer nehmen das in Kauf.

Noch bilden sich mancherorts Schlangen an den Tankstellen, zum Beispiel in Hörbranz. Die Gemeinde liegt gleich hinter der deutschen Grenze in Vorarlberg.

Tanken in Österreich ist zurzeit noch billiger

"Das rentiert sich auf jeden Fall", sagt etwa Anselm Stahl. Er hat einen grün gestrichenen Metallkanister neben die Zapfsäule auf den Boden gestellt und steckt den Tankstutzen hinein. 20 Liter darf man in so einem Kanister wieder zurück über die Grenze mitnehmen, mehr nicht. Dazu kommt noch sein 45-Liter-Tank im Auto. Mehr als 100 Euro beträgt seine Rechnung heute. Dafür ist er sogar extra rund 30 Kilometer aus Friedrichshafen nach Hörbranz an die deutsch-österreichischen Grenze gefahren.

Anselm Stahl spürt die Fahrt im Geldbeutel: Hätte er in Friedrichshafen getankt, seine Rechnung wäre gut 20 Euro höher ausgefallen. Er sagt, rund alle drei Wochen fahre er deshalb zum Tanken nach Österreich. Doch das dürfte bald nicht mehr so attraktiv sein wie derzeit.

CO2-Preis wird Benzin in Österreich verteuern

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine treibt auch im Nachbarland die Preise für Sprit weiter nach oben. Und noch in diesem Jahr kommt in Österreich die CO2-Abgabe: Zunächst sind das 30 Euro pro Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid, im Jahr darauf 35 und 2025 dann 55 Euro.

Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung mit Sitz in Wien vorrechnet, wird der Spritpreis ab dem Sommer zunächst um 6,4 Cent beim Benzin und beim Diesel um 7,4 Cent steigen. Drei Jahre später sind das allein durch den CO2-Preis zwischen 12 und 14 Cent, die der Sprit teurer werden könnte. Allerdings steigen auch hierzulande die Preise, auch hier zahlen Verbraucher einen CO2-Preis.

Preisunterschiede werden möglicherweise bleiben

Werner Schindele wagt keine exakte Prognose. Er ist Geschäftsführer der Schindele Handels GmbH in Ravensburg, die auch eine Tankstelle in Hörbranz betreibt. Er spürt einen zunehmenden Tanktourismus nach Österreich. Schindele erwartet aber, dass die Differenzen auch künftig bleiben werden. "Es wird sich ausgleichen, denke ich", sagt er.

Ähnliches erwartet die Vorarlberger Landesregierung: "Ein deutlicher Preisunterschied wird bleiben", schreibt sie auf Anfrage. Allenfalls beim Fernverkehr, wo vor allem Diesel getankt wird, geht die Landesregierung von einem Dämpfer aus. Hier könnten sich die Preise zwischen Österreich und Deutschland eher angleichen.