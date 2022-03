Ukraine-Krieg: Spenden aus Region in Ukraine angekommen

"Wenn du das hier siehst, hältst du es kaum aus", so Reiner Dietl, Bäckermeister aus Elisabethzell im Landkreis Straubing-Bogen. Dietl ist am Wochenende in Przemyśl, einer kleinen polnischen Stadt im Karpatenvorland, direkt an der ukrainischen Grenze. In einem Video, das er dem BR geschickt hat, erzählt er von Frauen und Kindern, die ihre Heimat verlassen müssen.

1.000 Brote von Bäckern aus der Region

Sie sind immerhin nicht alleine: Polnische Helfer kümmern sich um sie, aber auch deutsche und bayerische Ehrenamtliche treffen an der Grenze ein, wie Bäckermeister Dietl. Gemeinsam mit der Regensburger Hilfsorganisation Space Eye und anderen Bäckern aus der Region hat er drei Lieferwägen unter anderem mit 1.000 Broten beladen, sie an die Grenze gefahren und dort übergeben.

Hilfe geht weiter

Zurück in der Heimat steht für Dietl fest: Die Hilfe geht weiter: "Zahlreiche Betriebe haben mich inzwischen kontaktiert. Sie würden bei einer weiteren Aktion mitmachen. Wir werden das jetzt in Ruhe planen. Dank unserer Erfahrung wissen wir jetzt sehr viel genauer, was wie Sinn macht. So können wir dann noch konkreter Hilfe leisten."