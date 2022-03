Ukraine-Krieg sorgt für hohe Nachfrage nach Brennholz

Die Bayerischen Staatsforsten mit Sitz in Regensburg gehen davon aus, dass immer mehr Menschen als bisher auf Brennholz zurückgreifen werden. Das ist verstärkt seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs spürbar. Holz ersetzt Öl und Gas – zumindest teilweise. Aber wie gehen die Waldbesitzer und Händlerinnen damit um?

Anstieg der Holzpreise derzeit bis zu 20 Prozent

Thomas Over von der niederbayerischen Waldbesitzervereinigung Viechtach zum Beispiel registriert seit Beginn des Ukraine-Krieges bereits einen Anstieg der Holzpreise um zehn bis 20 Prozent. Ein Grund: Die Aufarbeitung des Holzes ist teurer geworden, unter anderem auch wegen der höheren Dieselpreise. Over appelliert, Nadelholz zu kaufen. Fichte und Kiefer gebe es vor allem im Bayerischen Wald genug.

Run auf Holz "so groß wie noch nie"

Bei der Firma "Biomassehof Regensburg Mälzl" steigt laut Gabriele Mälzl die Nachfrage nach Holzprodukten seit Beginn des Ukraine-Kriegs "enorm". Die Menschen hätten Angst, dass sie im Winter nichts mehr kriegen. "Wir werden schlichtweg überrannt. Wir haben normalerweise überwiegend Stammkunden, und jetzt kaufen bei uns Leute, die vorher noch nie da waren." Seit nun mehr 14 Tagen würde die Nachfrage steigen.

Auch Mälzl rechnet mit Preissteigerungen. Das Holz sei schon in der Corona-Zeit teurer geworden. Wenn das so weitergehe, werde das Angebot kleiner als die Nachfrage. Teilweise gebe es bereits jetzt Lieferzeiten von zwei bis vier Wochen für Schnittholz.

"Holz nach wie vor billigste Heizalternative"

Auch Gerald Höferer, der in der Gemeinde Tegernheim Brennholz verkauft, stellt fest: Immer mehr Menschen heizen jetzt mit Holz. Das hat nicht unbedingt ausschließlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern damit, dass Öl und Gas generell immer teurer geworden sind. "Ich mache das Geschäft jetzt doch schon fast 15 Jahre, ich hatte noch nie so einen starken Januar und Februar. Ich denke, dass es nach wie vor die billigste Art des Heizens ist und bleiben wird."

Höferer ist zurzeit fast ausverkauft. Außerdem merkt auch er, dass in letzter Zeit viele Kunden dazukamen, die er vorher noch nicht kannte.

Warnung vor Hamsterkäufen

Der Preis für einen Ster ofenfertiges Holz liegt je nach Lieferant und Herkunft derzeit bei bis zu rund 100 Euro – er kann aber auch deutlich höher sein. Gabriele Mälzl warnt allerdings vor Hamsterkäufen: "Die Leute kaufen sich teilweise zehn Packungen Pellets anstatt wie üblich eine, wir kommen irgendwann auch mit den Lieferungen nicht mehr hinterher und das hat dann möglicherweise auch wieder Auswirkungen auf die Kosten – aufgrund der steigenden Spritpreise."

Alternative: Holz selber machen

Eine, die schon immer mit Holz heizt, ist Bettina Merl aus der Oberpfalz. Die Hausfrau und ihr Lebensgefährte wohnen mit ihren zwei Kindern in einem Haus in Bach an der Donau bei Regensburg. Routiniert öffnet sie die Tür ihres Kachelofens. In das Innere legt die 53-Jährige einen brennenden Anzündwürfel, darauf kommen ein paar schmale Anzündhölzer und mehrere Scheite Buchenholz. Schon ein paar Augenblicke später lodern die Flammen – ein Fenster in der Ofentür gibt den Blick auf das Feuer frei.

"Wir heizen mit Holz, weil Holz einfach eine viel bessere Wärme bringt und viel angenehmer ist und günstiger – für uns sowieso, weil wir das Holz selber machen." Selber machen heißt: Im Frühjahr gehen Bettina Merl und ihr Lebensgefährte Martin Landsmann in der Regel raus in einen nahegelegenen Forst der Familie Thurn und Taxis. Nach Absprache können sie hier auf ausgewiesenen Flächen Bäume fällen, zuschneiden und spalten. Das sei wesentlich günstiger als das Holz vom Händler zu holen, sagen sie.

Doch auch sie kommen nicht ganz ohne Heizöl aus, wie Martin Landsmann erklärt. Sie benötigen es fürs Warmwasser.

Aufgepasst vor "schwarzen Schafen"

Inzwischen wollen auch immer mehr "schwarze Schafe" mit Brennholz Geschäfte machen. Das bedeutet: Sie bieten billiges Holz an mit geringem Brennwert, zum Beispiel Weichholz wie Weidenholz, das möglicherweise auch nicht trocken genug ist. Am besten sind Buche oder Eiche, die drei Winter im Freien getrocknet sind.