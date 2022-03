Ukraine-Krieg: So hilft Niederbayern

Die Solidarität in Niederbayern für Menschen aus der Ukraine ist enorm: Überall entstehen Sammelstellen und Hilfsangebote. Erste Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind schon angekommen. Außerdem werden Spenden gesammelt, die dann in die Ukraine gebracht werden sollen.

BRK: Abgabestelle für Spenden in Deggendorf

Der Landkreis Deggendorf koordiniert ab sofort gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Deggendorf Spenden und Hilfe für die Ukraine. Das sei notwendig, wie Bernd Sibler (CSU), BRK-Kreisvorsitzender, sagt: "Es ist toll, dass viele Menschen privat mithelfen. Aber es führt auch dazu, dass Verkehrswege blockiert werden, dass Material unkoordiniert ankommt und Speicherkapazitäten verbraucht werden." Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen helfen nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort, so Sibler weiter.

Deswegen richtet der Landkreis Deggendorf für Spendenwillige eine Möglichkeit der zentralen Abgabe ein. Hierzu wird die Katastrophenschutzunterkunft in der Hafenstraße 10 in Deggendorf genutzt. Ab Montag, 7. März, können Menschen hier von Montag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr Konserven, Nudeln, Tee, Säuglingsnahrung oder Hygieneartikel abgeben. Transporte werden je nach Bedarfslage und Absprache zentral koordiniert. Geldspenden seien mittlerweile gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver, so Gerhard Gansl, Kreisgeschäftsführer vom BRK Deggendorf. Damit könnte Hilfe gezielter an die jeweilige Bedarfslage vor Ort angepasst werden. Die Bankverbindung sei auf der Homepage des BRK und des DRK ersichtlich.

Zudem bereitet sich der Landkreis Deggendorf auf ukrainische Flüchtlinge vor: Drei Turnhallen in Deggendorf seien für Unterbringungen geplant, so Thomas Kindel von der Koordinierungsgruppe. Auch mit dem Jugendamt stehe man in Kontakt, um unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Hilfe zukommen zu lassen.

Landkreis Landshut bereitet sich auf 700 Geflüchtete vor

Der Landkreis Landshut bereitet sich derzeit auf flüchtende Menschen aus der Ukraine vor. Wie das Landratsamt mitteilt, werden "in absehbarer Zeit Kapazitäten für die Unterbringung von rund 700 Personen zur Verfügung stehen". Eine Koordinierungsstelle am Landratsamt organisiert die Errichtung einer Notunterkunft. Das Ankunftszentrum wird in der Happy Sports-Halle in Ergolding eingerichtet. Mitarbeitende aus dem Ausländeramt, vom Katastrophenschutz, der Bauverwaltung, dem Jugendamt und der Feuerwehr helfen mit, heißt es. Parallel dazu sollen auch dezentrale Unterbringungskapazitäten ausgebaut werden. Hierbei sollen Privatpersonen kurzfristig Wohnraum für die Geflüchteten schaffen.

Momentan sind laut Landratsamt 46 Geflüchtete bei Bekannten und Verwandten im Landkreis Landshut untergebracht. Das Amt ermutigt weiter dazu, nicht genutzten Wohnraum – wie freie Zimmer oder Ferienwohnungen - zur Verfügung zu stellen und das Angebot an das Ausländeramt zu melden. Für unbegleitete jugendliche Geflüchtete werden über das Jugendamt Familien gesucht.

Hilfsangebote in ukrainischer und russischer Sprache

Um ukrainischen Flüchtlingen bei den nächsten Schritten zu helfen, werde beispielsweise in Deggendorf die Homepage mit den Hilfsangeboten in den Sprachen Ukrainisch und Russisch angeboten. Auch das Jobcenter sei informiert und vorbereitet. Wichtig sei, dass die Bevölkerung über Anlaufstellen und Hilfsangebote Bescheid wisse: Dass es Bürgertelefone gibt, dass Ansprechpartner und Hilfen auf den Homepages der Landratsämter hinterlegt sind. Dieses Wissen und diese Informationen müssten dann an ukrainische Flüchtlinge weitergegeben werden, die in ein fremdes Land kommen und die Strukturen hier nicht kennen, so Roman Fischer.

💡Hintergrund:

Schnell und unkompliziert sollen Ukraine-Flüchtlinge in der EU aufgenommen werden - darauf haben sich die Mitgliedsstaaten geeinigt. Der Schutzstatus soll zunächst für ein Jahr gelten, verlängerbar auf insgesamt drei Jahre. Zum Schutzstatus gehören Aufenthaltsrechte, Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu Wohnraum, Sozialhilfe, medizinische oder sonstige Unterstützung sowie Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Für unbegleitete Kinder und Jugendliche begründet der vorübergehende Schutz das Recht auf gesetzliche Vormundschaft und Zugang zu Bildung. Ein Asylverfahren müssen ukrainische Flüchtlinge nicht beantragen.