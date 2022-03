Ukraine-Krieg: So hilft die Oberpfalz

Der private Regensburger Rettungsdienst RKT hat einen Konvoi mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze losgeschickt. In den vergangenen Tagen wurden Hilfsgüter gesammelt, ehrenamtliche Helfer machten am Freitag von Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach mit insgesamt zehn Lastwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern auf den Weg.

1.000 Kilometer lange Fahrt

Zu dem Konvoi gehören nach Angaben von RKT außerdem sogenannte Großraum-Rettungswagen und Sanka mit medizinischem Personal, sowie ein Reisebus eines Oberpfälzer Fuhrunternehmens. In diesen Fahrzeugen sollen auf dem Rückweg Kriegsflüchtlinge und verletzte Personen mit nach Deutschland gebracht werden.

Ziel des Konvois ist die rund 1.000 Kilometer von Auerbach entfernte polnische Stadt Korzowa an der polnisch-ukrainischen Grenze. Dort gibt es ein Aufnahmezentrum für Kriegsflüchtlinge.

Horsch plant bereits einen dritten Konvoi

Der Schwandorfer Landmaschinenhersteller Horsch will noch in dieser Woche einen dritten Transport mit Hilfsgütern in das ukrainische Kriegsgebiet schicken. In den vergangenen Tagen seien bereits zwei Transporte mit Verbandsmaterial und Medikamenten in die Ukraine gefahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Verteilung der Hilfsgüter hätten Horsch-Mitarbeiter vor Ort übernommen.

In der Ukraine hat Horsch rund 20 Kilometer südlich von Kiew eine Niederlassung. Dort arbeiteten nach Firmenangeben zuletzt 35 Mitarbeiter. Für Horsch sind nach eigenen Angaben sowohl die Ukraine, als auch Russland bedeutende Absatzmärkte. Deswegen werde aktuell die Produktion umgeplant, um größere Produktionsausfälle zu vermeiden, hieß es weiter. Nähere Informationen dazu gab das Unternehmen nicht heraus.

Bionorica in Sorge um Mitarbeiter

Auch der Naturarzneimittelhersteller Bionorica in Neumarkt in der Oberpfalz hat Hilfsmaßnahmen für die Kollegen in der Ukraine initiiert. Man sei in großer Sorge um die circa 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Ukraine, teilte das Pharmaunternehmen am Freitag mit. So versuche man, Unterkünfte in ukrainischen Nachbarländern und Deutschland zu vermitteln, auch finanzielle Unterstützung sei auf den Weg gebracht.

Die Bionorica SE arbeitet nach eigenen Angaben seit Jahrzehnten mit Ärzten, Apothekern und Forschern sowohl in Russland als auch in der Ukraine zusammen. Nach Möglichkeit wolle man diese Kooperationen auch in Zukunft weiterführen.