Ukraine-Krieg: Produktionsstopp bei BMW

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich immer stärker auch auf die niederbayerische Wirtschaft aus. Beim größten Arbeitgeber Niederbayerns, im BMW Werk Dingolfing, kann die ganze Woche wegen fehlender Teile nicht produziert werden.

Es fehlen Kabelbäume aus der Ukraine

Weil Kabelbäume von einem Zulieferer in der Ukraine nicht geliefert werden können, stehen die Fließbänder in Europas größtem BMW Werk in Dingolfing die ganze Woche still. Betroffen davon sind mehr als 10.000 Beschäftigte in der Produktion. Für sie wurde inzwischen Kurzarbeit angemeldet. Das bedeutet, dass der in dieser Woche geplante Bau von 7.500 Neufahrzeugen in dem Werk in Niederbayern ausfällt. Das trifft den bayerischen Autobauer in einer Zeit, in der die Geschäfte gut laufen. "Vor allem die Nachfrage nach dem neu angelaufenen elektrischen iX ist groß", so der Sprecher von BMW Dingolfing, Manuel Sattig. Die Suche nach Ersatzlösungen für fehlende Teile aus der Ukraine laufe auf Hochtouren, heißt es.

Auch andere deutsche Autohersteller sind von Lieferengpässen wegen des Ukraine-Krieges betroffen. Dabei geht es vor allem um Kabelbäume, bei denen sich der Westen der Ukraine zu einem wichtigen Produktionsstandort für deutsche Werke entwickelt hat. So mussten unter anderem auch VW, Audi und Porsche die Autoproduktion wegen des Ukraine-Krieges und fehlender Zulieferprodukte teilweise stoppen.

Mangel an Halbleitern weiterhin weltweit ein Problem

Auch der weiter bestehende Mangel an Halbleitern macht den Autobauern Probleme. Wie der Sprecher des Regensburger BMW-Werks, Eric Metzler, dem BR auf Nachfrage bestätigte, stand dort schon einige Tage die Produktion komplett still. Danach fand dann nur eine Schicht, nämlich die Frühschicht, statt, so Metzler. Man fahre weiter auf Sicht. Auch in dieser Woche wird die Produktion in Regensburg gedrosselt. Im Oberpfälzer Werk werde demnach am Montag gar nicht und Dienstag bis Freitag nur in der Frühschicht produziert.Die Halbleiterkrise existiere bereits seit über einem Jahr. Der Mangel an Halbleitern habe weltweit gravierende Auswirkungen auf Industrieunternehmen. Hintergrund: Während die Nachfrage nach Halbleitern weltweit gestiegen ist, gab es bei den Herstellern zum Teil Versorgungsengpässe seitens der Rohstofflieferanten. Die Corona-Pandemie trug zusätzlich zum weltweiten Halbleitermangel bei. Hinzu kamen geopolitische Spannungen zwischen China und den USA.

BMW stellt Autobau in Russland ein

BMW hat zudem vergangene Woche angekündigt, den Bau von Autos im russischen Kaliningrad und den Export nach Russland bis auf Weiteres einzustellen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit dem russischen Partner Avtotor 12.000 Autos in Kaliningrad gebaut und insgesamt 49.000 Autos in Russland verkauft.