Ukraine-Krieg: Politik und Wirtschaft sehen keine Gas-Engpässe

Kunden werden auch in den nächsten Wochen warme Wohnzimmer haben. Das verspricht Markus Last. Er ist Geschäftsführer beim Versorger Erdgas Schwaben und Schwaben Netz, dem größten Erdgasverteilnetzbetreiber. Die Erdgasspeicher in Deutschland seien mit über 20 Prozent noch ausreichend gefüllt, um über die letzten Wochen der Heizperiode zu kommen, so Last. Schon bald werde man in Deutschland weniger heizen müssen, weil die Temperaturen steigen.

Russland werde Lieferzusagen einhalten

Über den Sommer gelte es, die Speichertanks wieder aufzufüllen, so Markus Last. Zwar geht der Geschäftsführer von Erdgas Schwaben davon aus, dass auch in dieser Ost-West-Konfrontation Russland sein Gaslieferversprechen einhalten wird. Mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases stammt von dort. Deutschland beziehe aber auch Gas aus anderen Ländern wie Norwegen oder Holland. Außerdem könne Europa auch LNG-Flüssiggas per Schiffstanker importieren. Das würde Engpässe abfedern.

Bund soll Alternativen prüfen

Bereits am Donnerstag hatte sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit in Bayern tätigen Gasnetzbetreibern getroffen, um sich über die Energiefrage auszutauschen. Auch Aiwanger sieht keine akuten Versorgungsengpässe. Mittelfristig fordert der bayerische Wirtschaftsminister aber den Bund auf, die Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren. Es seien nicht genügend Gasvorräte angelegt worden. Der Bund müsse Vorschläge für eine gesetzliche Regulierung der Gasspeicher vorlegen. "Die Versorgungssicherheit in Bayern und Deutschland darf nicht allein dem freien Markt überlassen werden", so Aiwanger. Außerdem müsse der Bund schnell Alternativen zu russischen Energielieferungen prüfen.