Ukraine: Nürnberger Feuerwehrmann hilft in Charkiw

Manche spenden Geld, andere nehmen Flüchtlinge aus der Ukraine auf oder schicken Hilfsgüter. Nils Thal macht, was er am besten kann: Feuer löschen. Der Feuerwehrmann aus Nürnberg hat gerade ein Sabbatical und hilft der Feuerwehr in Charkiw.

"Ich fühlte mich irgendwie schuldig, als ich in Thailand am Strand lag, während das hier passiert", sagt der Nürnberger. "Und deshalb habe ich mich entschieden, hierher zu kommen, um direkt hier zu helfen, nicht tief im Nato-Gebiet, wo alles in Ordnung ist."

"Auf der richtigen Seite der Geschichte stehen"

Für ihn ist klar: "Wenn man in einer zivilisierten Welt leben möchte, muss man etwas dafür tun. Und ich bin irgendwie stolz darauf, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen."

Sein Vater hatte ihm von dem gefährlichen Einsatz im Kriegsgebiet abgeraten. Zunächst hatte Thal Hilfsorganisationen angeschrieben, doch das dauerte ihm zu lange. "Ich habe Hunderte von Emails geschrieben und nichts ins passiert. Also beschloss ich, es selbst zu machen."

Der Nürnberger denkt bereits jetzt über eine mögliche Rückkehr in die Ukraine nach. "Das erste, was ich tun werde, wenn ich heim komme? Ich werde wahrscheinlich versuchen, unbezahlten Urlaub zu bekommen, um wiederzukommen."