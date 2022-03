Ukraine-Krieg: Niederbayerischer Landwirt bangt um Mitarbeiter

Noch vor gut zwei Wochen stand Landwirt Johann Wenzel selbst auf seinen Feldern im ukrainischen Dorf Rogi. Nachdem Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, kann der Niederbayer jetzt aber nur noch telefonisch Kontakt halten mit seinen Mitarbeitern. Täglich ruft Wenzel in der Ukraine an, um sich nach aktuellen Entwicklungen zu erkundigen.

Ukrainische Mitarbeiter in großer Angst

Johann Wenzel, der selbst ukrainisch spricht, greift zum Telefon. Dieses Mal will der Landwirt von der Haushälterin seines Landwirtschaftsbetriebs wissen, wie die Lage in dem 1.000-Einwohner-Dorf ist. Bislang sei in Rogi alles ruhig, berichtet die ukrainische Mitarbeiterin mit anfangs noch fester Stimme. Sie erwähnt dabei etwa die aus den Medien bekannten Angriffe auf das etwa 200 Kilometer entfernte Kiew. Doch dann geht es um das Dorf Rogi und am Ende des knapp fünfminütigen Telefonats kippt die Stimmung. Die Angst der Ukrainerin wird hörbar. Johann Wenzl versucht, zu beruhigen.

"Ja sie weint, sie ist in großer Sorge, aber es ist im Dorf bisher nichts passiert. Es tut mir sehr Leid, aber ich kann sie immer wieder nur beruhigen. Aber mehr können wir nicht machen", sagt der Landwirt.

Seine Ehefrau Theresia Wenzl erzählt, dass die Mitarbeiterin in den vergangenen Nächten aus Angst vor einem russischen Angriff in einem Kartoffelkeller geschlafen habe.