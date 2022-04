Ukraine-Krieg: Nato-Tankflugzeuge überqueren Unterfranken

An der polnischen und an der rumänischen Grenze zur Ukraine werden patrouillierende Nato-Jets betankt. Die vierstrahligen Tankflugzeuge vom Typ Boeing KC-135 Stratotanker der U.S. Air Force starten laut flightradar24.com unter anderem von Ramstein oder Bitburg, überqueren in Richtung Osten unter anderem Unterfranken, umfliegen die Tschechische Republik im Norden und kreisen dann zum Teil im Raum Brasov (Kronstadt) im östlichen Rumänien. Die Tankflugzeuge können laut der Luftwaffe der Bundeswehr bis zu 118.000 Liter Treibstoff aufnehmen.

Tankstelle in rund 7.600 Metern über der Erde

In einer Höhe von rund 25.000 Fuß, das entspricht rund 7.600 Metern, fliegen die Tankflugzeuge dann Runden und können hier patrouillierende Nato-Jets in der Luft betanken. Das erhöht die Reichweite der Jets beträchtlich, weil sie zum Nachtanken nicht landen müssen. Der Tankvorgang wird zum Teil mit einem ausfahrbaren Rüssel am Heck des Flugzeugs durchgeführt. Ein Luftwaffen-Soldat führt dabei den "Tankstutzen" in die Tanks der Flugzeuge meist an deren Oberseite ein. Zum Teil werden auch Tankschläuche an den Flügelenden der Tankflugzeuge abgerollt. An deren Enden ist eine Art Korb, den die Jets dann mit eigenen Tankrüsseln "einfangen" müssen.

Hochleistungstanken: 3.400 Litern Kerosin pro Minute

Die Kampfjets, Bomber, Transportflugzeuge oder Aufklärer können mit dem Drucktanksystem über das Flugzeugheck laut Wikipedia mit bis zu 3.400 Litern Kerosin pro Minute betankt werden. Ein Kampfjet vom Typ F-16 Fighting Falcon kann demnach in wenigen Minuten betankt werden, für ein C-5 Galaxy-Transportflugzeug kann der Vorgang dagegen gut eine halbe Stunde dauern. Das Tankflugzeug selbst hat zehn Treibstofftanks.

"Fliegende Tankstellen" im Einsatz

Seit dem Ukraine-Krieg sind Tankflugzeuge der Royal Air Force, der U. S. Air Force, der holländischen oder italienischen Luftwaffe über dem eigenen Nato-Gebiet im Einsatz. Sie starten zur Betankung von Nato-Flugzeugen auch aus England, Holland, Köln, Südspanien, der Türkei oder von Zypern in die Gebiete in Rumänien oder Polen.

Regelmäßig überqueren auch viermotorige Propeller-Transportflugzeuge der U.S. Airforce Unterfranken. Die sind durch ein tiefes Brummen zu hören. Die vierstrahligen Tankflugzeuge dagegen hören sich an wie normale Passagier- oder Frachtmaschinen.